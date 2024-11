Ninčević Lesandrić ide u utrku za Splitsko-dalmatinsku županiju: 'Mjesecima razmišljam o tome'

Par mjeseci traje moje zanimanje za povratak u politiku i županijske izbore. Razgovori s ljudima kojima bih se voljela okružiti otvoreni su prije županovog izazova, a o svemu ću se očitovati javnosti u idućim danima, kazala nam je Ivana Ninčević Lesandrić na vijest da će na idućim lokalnim izbirina biti izazivačica aktualnom HDZ-ovom županu Blaženku Bobanu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Shvaćam ovaj medijski interes za kandidate na lokalnim izborima, ranije nego inače, pa ću uvažiti vas medije i izaći pred javnost vrlo vrlo brzo.

Iz politike sam izašla bez kalkulacija i nisam nimalo lutala, nego se vratila u poduzetničke vode punom snagom, nastavlja.

- Iako me politika nije zarazila na negativan način, osjećam da nisam do kraja ni mogla pokazati što mogu učiniti za javno dobro. Nisam bila u izvršnoj vlasti, a to je više u mojoj prirodi aktivne i odlučne osobe, nego biti zastupnica. Zato sam prije nekoliko mjeseci sjela s nekoliko osoba čija mišljenja uvažavam i otvorila mogućnost povratka - kazala je.



S kim je razgovarala o povratku, planira obznaniti uskoro.

- Brzo ću stati pred vas medije i javnost. Za nekoliko dana. I da vas novinare župan Blaženko Boban nije izazvao da mu tražite izazivače, ionako bih iznenadila pozivom na press konferenciju s temom povratka u politiku - poručila je Ninčević Lesandrić.