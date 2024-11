Čovjek koji je zapalio filmski set bit će HDZ-ov kandidat za šefa Splitsko-dalmatinske županije!

Radili smo anketu, koja je pokazala da je Blaženko najbolji, ne samo u HDZ-u, nego u odnosu sa svim kandidatima, bit će i predložen za župana, rekao je predsjednik Županijskog HDZ-a, Ante Sanader i obznanio kako će po novi mandat na čelu Splitsko-dalmatinske županije ispred HDZ-a u trku aktualni župan Blaženko Boban. Inače, Boban je poznat po izjavi da je spalio set filma o đavlu u Solinu. Sve je to ispričao bivšoj ministrici turizma pred upaljenom kamerom.

Naime, početkom 2006. sve je bilo spremno za snimanje scene filma "Omen 666", trenutka kada arheolog susreće samog vraga. Filmski set, odnosno drvena skela kojom se kamera trebala kretati polukružno, postavljena je unutar ruševine bazilike na Manastirinama u Solinu. Prethodno je, naravno, američki "20th Century Foxa" dobio sve dozvole za snimanje na lokalitetu u Solinu i središtu Splita.

U Solinu se brzo pročula priča o kakvom je filmu riječ, a kako je riječ o lokalitetu na kojem je grob Sv. Dujma, podignula se velika prašina. Tako je, ubrzo nakon postavljanje skele buknuo požar na Manastirinama, na istim tim skelama. Nije bila riječ o velikom požaru, dapače, brzo je ugašen. Samo arheološko nalazište tada nije oštećeno, no sam set značajno je nagorio.

Policija je sutradan objavila informaciju o požaru, a počinitelj nikad nije pronađen. I cijeli slučaj bi pao u zaborav da ga župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, u petak, 30. travnja 2021., opet nije izvadio iz arhive pohvalivši se čak kako je dobro upoznat sa svime, i ne samo to, aktivno je sudjelovao u samoj akciji.

On je naime, bivšoj ministrici turizma Nikolini Brnjac, koja je u Solin stigla u povodu Europskog bacačkog kupa na području Salone, detaljno ispričao kako je on sve iscenirao kako bi spriječio snimanje filma. Pritom je spomenuo i svoju suradnicu za koju je kazao da je to sve bila njezina inicijativa.

Cijeli neformalni razgovor, odnosno Bobanovo izlaganje ministrici Brnjac, snimio je fotoreporter Cropixa. Boban je, spomenimo, te godine kada se trebao snimati film, obnašao dužnost gradonačelnika Solina.

- Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, a to je bija film "Omen 666", Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje... Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba onaj mali, evo ona (pokazuje na ženu u njihovom društvu) će me korigirati, izać' s crnon rukom, mali đava. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli šta ti je, triba para, šta Bobane zafrkaješ, triba para... Oni su to plaćali u suvom zlatu, Amerikanci... Međutin, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravin drugi scenarij. Nije me tija primiti i ja se diga u četiri ure i otiša gori u Zagreb i čekan ga u sedan ujutro ispred ureda, je l', ne može me mimoići. Doša ja gori, a ode javljan ekipi da ću in poslati signal na mobitel kad san kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To san ja inscenira - u veselom tonu govorio je Boban dodajući kako njegova suradnica sve to zna.

A ona je znala i da kamera snima pa je kazala "to sad i drugi mogu saznati".

- Ona je sudionik toga, na njezinu inicijativu je sve to - kazao je Boban. Okupljeni su se nasmijali, a na snimci se čuje kako netko dobacuje: "Ne sićate se, ne sićate se...".

- Ne sića se, ali meni to nije problem jer ja iman 61 godinu, puno san se u životu namora i natreba. Ja više ništa ne moran i ne trebam, nego govoriti samo istinu. I tako ja s njim (Biškupićem) pričam, nikako ga nagovoriti, a onda zvoni telefon. Kažem ja: "Ministre zapalilo se izgleda sve...". To sve ode bilo pod daskan... Kako bilo, on je da nalog i oni su se pokupili i ošli ća, nisu snimali, nisu ništa. Eto... - završio je župan izlaganje ministrici Brnjac.

Za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Zastara za ovo kazneno djelo je 15 godina od počinjenja, što znači da je u ovim trenucima država već izgubila pravo progona počinitelja.

Redatelj John Moore tako je i jednom intervjuu kazao kako su zbog paljevine u Solinu kasnili u snimanju jer su premještali set na drugu lokaciju, a cijela procedura koštala ih je pola milijuna dolara.

Župan Boban nam je nakon objave snimke rekao kako je želio zaštititi osjećaje svih vjernika.

- Iako sam to ispričao u šaljivom tonu, doista se radi o istinitom događaju. Naime, dok sam obnašao dužnost gradonačelnika grada Solina na području Manastirina, dijelu starokršćanske Salone, jednim od najvećih starokršćanskih groblja, trebale su se snimati scene filma "Omen 666". Jedna od scena je trebala biti gdje lik sotone izlazi iz groba sv. Dujma. Tu informaciju sam saznao od naših revoltiranih građana koji su u jednom trenutku pokušali zapaliti takvu scenografiju. Tada sam odlučio kao čelni čovjek grada Solina intervenirati kod tadašnjeg ministra kulture g. Bože Biškupića, te izraziti svoje protivljenje i u konačnici spriječiti takav pokušaj oskrvnuća groba sv. Dujma, smatrajući da bi se takvim scenama zasigurno grubo povrijedili osjećaji svih vjernika. Bez obzira što snimanje takvih filmova donosi i znatnu financijsku korist, smatram da postoje neke stvari i situacije u životu koje se ne mogu mjeriti novcem. Smatram da sam ispravno postupio, te i dalje stojim pri tom stavu – naveo je župan Boban u pismenom priopćenju.