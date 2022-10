'Nisam dao iskaz USKOK-u, nije potrebna istraga. Milanoviću ja nikad nisam branio da dođe'

Ministar obrane Mario Banožić komentirao je za Dnevnik Nove TV odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem istaknuvši da nikada nije rekao da predsjednik ne treba doći na ijedan događaj.

Referirao se pritom na obilježavanje 30. obljetnice vojno-redarstvenih operacija „Oslobađanje juga Hrvatske“, na koje Milanović nije bio pozvan.

- On je meni ne jednom nego nekoliko puta zabranio događaj, zabranio govor, ali ostavimo to po strani. Govorimo o provođenju zakona, kada se izdaju naredbe načelniku glavnog stožera koje nisu utemeljene zakonom onda one kasnije rezultiraju sa nizom problema koji se prikazuju da je to riječ o ministarstvu obrane, ali s obzirom na današnji dan, s obzirom na branitelje, ja uistinu izbjegavam govoriti o ovoj temi - komentirao je Banožić.

Istaknuo je pritom da je nekoliko puta pozivao predsjednika Milanovića da sjednu za stol i da porazgovaraju. Kako je rekao, učinio je to najmanje desetak puta i to u javnom nastupu, iako ga je Milanović vrijeđao.

- Možete slobodno pustiti moje izjave od prije, neka se to pokaže, neka on pokaže svoju jednu gdje me nije uvrijedio na osobnoj razini, jer nema nijedne druge osnove činiti i onda mi izmišlja nekakve tamo kaznene postupke, ali proći će i to vrijeme - kazao je Banožić.

Komentirao je i optužbe predsjednika na svoj račun.

- Nisam dao Uskoku iskaz i nema potrebe za istragu. Što ja dovodim u pitanje, a to je način provođenja pečaćenja, a ne to da li je u prostoru trebala biti nezakonita osoba ili ne. Tada su već postupke vodili DORH u korist Republike Hrvatske, s ciljem nelegalnog najmoprimca na koji način ga iseliti, da to bude zakonito i da nema posljedice za državu.

To je bio i moj stav što se tiče tog kolegija i sastanka. Mislim da sam to jasno komunicirao u javnosti ako netko ima potrebu još razgovarati od institucija ja ću se rado odazvati – poručio je Banožić.

