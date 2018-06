'Nisam kriv, suđenje je politički namješteno. Prosut je snijeg!'

Nakon što je u srijedu nepravomoćnom presudom osuđen na šest godina i šest mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko Mamić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je iz Međugorja, u kojem se trenutno nalazi, najavio daljnje korake.

Kaže da se ne smatra bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem.

- Nisam mislio da će to tako biti, ali ako zakon tako kaže - onda jesam - tvrdi. Dodao je kako ga je šokiralo obrazloženje presude.

- Shvatio sam da sudsko vijeće nije pisalo presudu, već su prepisalo ono što im je napisao USKOK - kazao je. Istaknuo je kako je njegovo "novo životno odredište Bosna i Hercegovina" koju zove "moja nova domovina".

Smatra kako bijeg u BiH nije kukavički, već "svrsishodno".

- Imao sam informacije da će me se nevinog osuditi i normalno je da sam na mjestu gdje mogu koliko toliko ravnopravno voditi bitku protiv tog sustava koji mi je to napakirao - kazao je.

Na pitanje novinara je li mu netko dojavio da će biti osuđen, Mamić je povisio glas.

- Nisam ja imao... vi sad aludirate i lovite se za svaku moju sitnicu. Da ste me pitali prije tri, četiri dana rekao bih vam milijun posto da ću biti slobodan, prodao bih vlastitu obitelj. Kad sam osjetio da se stvari mijenjaju i da je izvršen pritisak, nije mi preostalo ništa drugo nego da se sklonim - ustvrdio je.

- Znam sam ispravan čovjek. Htio bih sada vidjeti Modrića i Lovrena koji znaju sve uz mene... Sva vještačenja bila su u moju korist, nigdje nije bilo ijedne riječi da se meni može presuditi – barem, Modrić i Lovren i njihovi roditelji znaju što smo potpisali. Ja im se divim ako oni nakon ovoga budu mogli igrati na Svjetskom prvenstvu. Kako će smoći snage, kad znaju što je država napravila meni? - odgovorio je na pitanje zašto ima problem s USKOK-om.

Iako tvrdi da je USKOK kriv za njegovu presudu, nije htio reći imenom i prezimenom o kome se radi. Tvrdi kako će to reći "kada dođe vrijeme" te da će to biti "serijal političkih i sudskih imena diljem Hrvatske".

Dodao je ponovno kako je suđenje "politički namješteno" i ističe da nije kriv.

Na pitanje od čega će živjeti obzirom da mu je, kao i njegovoj obitelji, blokirana imovina, a sud će im uzeti 52 milijuna eura nakon što presuda postane pravomoćna, odgovorio je kako se nada da presuda neće postati pravomoćna.

- Ne mogu si zamisliti da bi suci Vrhovnog suda s toliko godina staža mogli zanemariti sve pogreške koje su bile izvedene tijekom postupka. Da ne govorim o onima na koje se vijeće uopće nije obaziralo, a koje je moj odvjetnik fenomenalno izricao. To su neovlašteni tužitelj, to je "nema štete-nema djela", to je činjenica da je u procesu sudjelovao vještak za financije Zrinko Ručević koji odlukom ministra pravosuđa kaže da sve što je on vještačio zadnjih godinu i pol dana nezakonito... Što se tiče presude, ja mirno spavam. Naravno da mi komfor nije isti, da nisam uz obitelj, ali ja ću se snaći. Nije mi lako, ali toliko ljudi sam u životu zadužio i oni me vole – živjet ću 10 puta kvalitetnije nego do sada. Bog zna zašto mi je namijenjena ova uloga. Bog zna zašto sam ja u Međugorju. Osjećam se ovdje sigurno, a vidjet ćemo što će dalje biti - blizu je Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla, Mostar... - objasnio je Mamić.

- Naravno da ću to napraviti koliko je moguće. Prosut je snijeg u Hrvatskoj, oni kojima se obraćam će znati o čemu govorim. Prosut je snijeg i moraju znati da ja pratim njihove tragove - istaknuo je.

Na pitanje zašto ne zatraži predsjednicu za pomoć, Mamić je odgovorio da "tu uvaženu damu" ne kaljaju njegovim imenom.

- Ne čujem se s njom već tri godine. Ne očekujem pomoć od političara, to su najgori mogući ljudi - izjavio je.