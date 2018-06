Mamićev odvjetnik Miljević: "Ova presuda je nezakonita!"

POGLEDAJTE VIDEO:

Moje mišljenje je da ova presuda ne samo da nije pravična nego je i nezakonita. Ova presuda ne može biti zakonita. Ne znam da li itko od vas zna da sam jutros zatražio da se preotvori rasprava, jer je DORH priopćenjem naložio da se poduzmu radnje izvida kako bi se istražile činjenice je li bilo utjecanja na sud, kazao je odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević u Osijeku nakon izricanja presude kojom je Mamić nepravomoćno osuđen na 6 i pol godina zatvora.

- Ako objava presude traje sat vremena, a obrazloženje manje od 10 minuta, onda je svima jasno da u obrazloženju presude nije rečeno ništa bitno što bi u procesu ovakve vrste, pa čak i u manje važnim procesima, trebalo biti rečeno. Moje je mišljenje da ova presuda ne samo da nije pravična i pravedna nego je i nezakonita. Ova presuda ne može biti zakonita - rekao je Miljević.

Kaže da je potrebno utvrditi je li bilo nezakonitog djelovanja na sud i članove.

- Danas je u 8.02 mail iz Zagreba došao na sud i potvrđeno je da je on primljen. I dijete bi shvatilo da su u ovom postupku sudjelovali nezakoniti tužitelji. Ne znam kome to više nije jasno. Ja sam prije dva dana glavnom državnom odvjetniku rekao da ću sve prešutjeti ako presuda bude zakonita i pravedna. Sada će cijela Hrvatska čuti o tome tko zastupa optužnice USKOK-a pred sudom. Drugi element koji bi isto morao biti jasan svakom studentu prava, to je da kod ovog osnovnog kaznenog djela protiv gospodarstva, koje smo mi izravno prepisali iz njemačkog zakona, da je praksa takva, ukoliko nema oštećenika ni štete, onda nemani kaznenog djela. Koje će to sudske instance ubuduće izbjeći ova dva instituta, i u tome u obrazloženju nismo čuli ni jednu riječ? - kaže Miljević.

Upitan za Mamićeve prijetnje, Miljević novinaru odgovara da je bezobrazan i ciničan.

- Vi ste pomiješali osobe. Veljko Miljević je isto tako emocionalna osoba kao Zdravko Mamić. I sad sam pod emocionalnim pritiskom ali ponavljam, Zdravko Mamić je jedna osoba, a ja druga. Da je bilo po mojim savjetima, neki događaji se ne bi odvijali koji su mu nanijeli više štete nego koristi. Ali on je predosjećao što će se danas dogoditi, pa zato danas nije tu. Po mojem savjetu bi bio tu i po mojem savjetu se i preksinoć ne bi nešto odvijalo - kaže odvjetnik Miljević.