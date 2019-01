'Nisam očekivao da će me zato uhititi, inače bih se već sakrio'

To je montirano, kazao je u nastavku suđenja Ivan Jelić na ispise dva poziva koje je u travnju prošle godine uputio uredu Vlade, a zbog kojih ga se tereti da je prijetio premijeru Plenkoviću i Vladi.

- Vlada ima novac za skupe avione, a nema za teško bolesnu djecu! - konstatirao je tada Lošinjanin u razgovoru s premijerovom tajnicom te je, ona tvrdi, izjavio da će sam kupiti avione, srušiti Vladu i sve ih ubiti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula kriminalističko istraživanje i uhitila Lošinjanina, a nakon okončane policijske istrage Jelić je uz kaznenu prijavu priveden na ispitivanje u riječko Općinsko državno odvjetništvo te pušten da se brani sa slobode.

- Policija mi je došla iznenada, dva dana nakon poziva i uhitila me pred svima na gradilištu. Bio sam u šoku, nisam znao što se događa. Nisam to očekivao, inače bih se sakrio - kazao je prije iznošenja svoje obrane optuženi Jelić te nastavio:

- Vladu sam nazvao na dan kada je onaj dečko s križem na leđima propješačio do Vlade gdje ga je primio premijer i rekao mu kako neće kupiti lijekove za djecu, a hoće avione. Kada sam to vidio na vijestima nazvao sam kao građanin koji ima pravo na svoje mišljenje i rekao osobnoj tajnici premijera da mislim kako je takav stav sramota te da su kupovinom aviona srušili svoju Vladu. Nikom nisam prijetio i to što me se tereti da sam rekao da ću sam kupiti avione i sve ih zgromiti i ubiti nije istina. Pa otkud bih ja to mogao? Ja sam građevinski poduzetnik koji zapošljava 11 ljudi, ozbiljan sam čovjek koji radi 24 sata na dan i jedva preživljavam. Ja sam se samo metaforički izrazio, ali to više neću nikada raditi prema nijednoj instituciji jer vidite što me sad čeka! Svjestan sam da bi me, da sam prijetio, čekao zatvor, ali nisam i ne znam zašto tajnica tvrdi da jesam. Mislim da je cijela optužnica i prijava napravljena da bi se upozorilo druge, kao primjer da se to ne radi. Nisam kriv, ja stvarno nisam takav, ne bih nikad nikome prijetio. Toliko sam dobrih djela učinio, pa vidite samo sa župnom crkvom - kazao je mladi Lošinjanin u svojoj obrani.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tvrdi i da nije nikada prije zvao ured Vlade, iako je premijerova tajnica svjedočila kako je pretragom ispisa poziva utvrđeno kako je isti već jednom prije zvao, kada je bila aktivna afera Agrokor i kada se Jelić, navodno predstavio kao Ivica Todorić.