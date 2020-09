- Stvar se dogodila 2017. i ja sam zapravo zadovoljan da to ide u sudski postupak gdje mogu dokazati apsolutno svoju nevinost, ali i ljudi koji su to sa mnom radili. Vjerujem u pravosudni sustav. Pokazat \u0107e se da je Grad Po\u017eega i svi moji suradnici odradili posao u skladu sa zakonom i pobolj\u0161ali uvjete djeci osnovno\u0161kolaca, gdje ni jedna osnovna \u0161kola nije imala dvoranu - kazao je.

Pulja\u0161i\u0107 smatra da ovime nije na\u0161tetio stranci, jer tvrdi, nije radio ni\u0161ta krivo.\u00a0

Sabor je Pulja\u0161i\u0107u ukinuo imunitet sa 123 glasa za i dva suzdr\u017eana i to kako bi se mogao nastaviti kazneni postupka iz 2018. godine. Optu\u017enica koja ga\u00a0tereti za krivotvorenje poslovne isprave, kazneno djelo protiv gospodarstva i subvencijske prevare\u00a0potvr\u0111ena je 15. srpnja ove godine odnosno prije po\u010detka saborskog mandata, a Pulja\u0161i\u0107 je 22. srpnja prisegnuo na zastupni\u010dku du\u017enost te je zato bilo potrebno ukinuti mu imunitet.

'Nisam radio ništa krivo i nisam naštetio HDZ-u. Vjerujem da ću na sudu dokazati nevinost'

