'Nismo mi tek sad spoznali da postoji govor mržnje, već da netko može i pokušati ubiti'

Premijer Andrej Plenković poručio je svima onima koji relativiziraju pucnjavu na zgradu Vlade i policajce kako nije isto kad netko prijeti i širi mržnju na internetu, a kad netko zaista dođe i puca iz vatrenog oružja

<p>Nakon pucnjave na zgradu Vlade na Markovu trgu, u kojoj je Danijel Bezuk (22) prije 10 dana izrešetao i ranio jednog policajca, a pucao na još dva te prijetnji, poruka mržnje i poticanja na nasilje na internetu i društvenim mrežama, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila zaključak o sprječavanju radikalizacije u društvu.</p><p>- Pokušaj trostrukog ubojstva 12. listopada ukazuje da je došlo do radikalizacije u društvu. A svaka vrsta radikalizacije u pravilu dovodi do nasilnog ekstremizma ili terorizma i predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana i države u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda. Prepoznavanje znakova radikalizacije i njihovo razumijevanje te usklađen i učinkovit odgovor nadležnih tijela na događaje, koji su posljedica radikalizacije, predstavljaju ključ sprječavanja jednog od sigurnosnih rizika za nacionalnu sigurnost RH - poručio je ministar branitelja zadužen za nacionalnu sigurnost, <strong>Tomo Medved. </strong></p><p>Ovim zaključkom, pojasnio je, zadužuje se Koordinacija za sustav Domovinske sigurnosti da nakon analize postojećeg stanja predloži mjere za sveobuhvatan i učinkovit pristup u sprječavanju radikalizacije. </p><p>- Koordinacija će o predloženim mjerama obavijestiti Vladu te Vijeće za nacionalnu sigurnost - dodao je. </p><p>Premijer Andrej Plenković ponovio je kako je tog 12. listopada granica prijeđena. </p><p>- Nije isto biti meta govora mržnje u političkoj areni, na internetu, kroz medijske članke i napade, to nije problem, većina vas je toga svjesna godinama, kao i ja, i nema toga što o sebi ili o nekome od vas nisam pročitao, ali mi nije palo napamet da bilo kojeg od tih aktera tužim, a bilo je utuživih članaka jako puno, jer sam smatrao da je sloboda govora važnija od pravnih aktivnosti protiv onih koji šire mržnju. Međutim, kada poticanje na mržnju, nesnošljivost i netoleranciju dovede do nasilnog ekstremizma i terorizma, onda je granica prijeđena - poručio je naglasivši svima onima koji su pucnjavu na Markovu trgu relativizirali kako do prije 10 dana nismo nikada imali ovakvu situaciju.</p><p>- Jedno su ovi hrabri anonimci ili nekad potpisani na internetu, a drugo je kad netko puca vatrenim oružjem i pokuša trostruko ubojstvo i to je ta bitna distinkcija - poručio je.</p><p>Nakon što Koordinacija za sustav Domovinske sigurnosti analizira stanje, predloži mjere koje se u društvu mogu poduzeti za sprječavanje radikalizma i širenja mržnje, naglasio je Plenković kao poruku predsjedniku Republike <strong>Zoranu Milanoviću</strong>, tek tada mogu sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. <br/> <br/> - Nismo mi otkrili govor mržnje u ponedjeljak, to neka dobro čuju oni koji tako misle, mi smo u ponedjeljak shvatili da je netko u stanju doći pred Banske dvore i pokušati ubiti hrvatskog policajca. To smo shvatili. S govorom mržnje smo mi upoznati jako dobro dugi niz godina. Bolje nego ovi drugi - poručio je dodavši kako će Vlada paralelno raditi na tri aktivnosti. </p><p>Prva se odnosi na taj konkretan slučaj koji se dogodio na Markovu trgu, druga je institucionalna borba protiv radikalizma, a treća je politička borba protiv onih koji to odobravaju ili relativiziraju. </p><p>- Toga ima. A da ne govorim o razlici od neba do zemlje kako reagira francuska, a kako je reagirala hrvatska politička scena na, ne iste, ali ne i pretjerano različite situacije. Bilo bi dobro da neki o tome promisle u hrvatskom javnom i političkom životu - zaključio je Plenković. </p><p> </p>