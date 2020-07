'Nismo naviknuli gledati policiju na svadbi. Neće oni dugo ostati'

<p><strong>Marija Bubaš</strong>, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da je još prošlog tjedna napomenula kako bi se mogao dogoditi troznamenkasti broj. </p><p>- Ne treba dizati paniku - napomenula je. Dodala je kako "idemo korak po korak" pa će vidjeti što će biti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona u Hrvatskoj </strong></p><p>Na pitanje što će biti ovog vikenda obzirom da mjere počinju tek od ponedjeljka. </p><p>- Te mjere jesu na snazi i uvijek naglašavamo njihovu primjeru. Sada ćemo samo odlučiti da se njihova primjena nadzire. Istu priču smo imali s klubovima. Prvi slučaju u nastavku epidemije su bili uvezeni. Nismo zakasnili, to je suživot s virusom, balans koji treba tražiti - rekla je za <a href="http://Neće baš biti policajaca na svakoj svadbi, a možda i neće to tako izgledati ružno ako se svi oni koji budu na tom vjenčanju, okupljanju. Nemojmo samo govoriti o svadbama, ima tu okupljanja koja su možda i nepotrebna na neki način, odnosno kojih smo se mogli suzdržati od njihove organizacije, nisu to isključivo vjenčanja. Naravno da nismo na vjenčanjima naviknuti gledati pripadnike civilne zaštite ili djelatnike policije, ali treba shvatiti da oni rade svoj posao i da su tamo da provjere provode li se mjere. I neće se oni dugo zadržavati ako se sve mjere budu provodile" target="_blank">RTL</a>. </p><p>- Neće baš biti policajaca na svakoj svadbi, a možda i neće to tako izgledati ružno ako se svi oni koji budu na tom vjenčanju, okupljanju. Nemojmo samo govoriti o svadbama, ima tu okupljanja koja su možda i nepotrebna na neki način, odnosno kojih smo se mogli suzdržati od njihove organizacije, nisu to isključivo vjenčanja. Naravno da nismo na vjenčanjima naviknuti gledati pripadnike civilne zaštite ili djelatnike policije, ali treba shvatiti da oni rade svoj posao i da su tamo da provjere provode li se mjere. I neće se oni dugo zadržavati ako se sve mjere budu provodile - objasnila je. </p><p>Što se tiče testova, Bubaš kaže: </p><p>- Hrvatska koristi najbolji test koji je visoke pouzdanosti, on je samim time skuplji i od drugih testova, međutim za građane koji imaju indikaciju, on je besplatan. Naravno da se sada počelo pričati i postoje li neki drugi testovi, jer je sada broj testova koji su dostupni porastao. To je više pitanje za ministarstvo, ministar Beroš je to komentirao na jedan odličan način, a to je da će se poduzeti mjere, vidjet će se koji su testovi dostupni, koja je njihova cijena pa će onda i mjerodavni odlučiti što ćemo dalje - objasnila je. </p>