<p>Treba biti ozbiljan i oprezan. Ja i dalje mogu ponoviti ono što sam rekao prije četiri ili pet mjeseci. Stariji ljudi su ugroženiji, to svi znamo. Mlađi ljudi nisu, mogu se zaraziti, u pravilu teško da će se ozbiljnije razboljeti, komentirao je predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>stanje s korona virusom na sinoćnjem otvorenju 71. Dubrovačkih igara. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svete maskice u Zagrebu </strong></p><p>- Već pomalo, posebno gledajući neke američke i zapadne kanale, mislim da stvar mentalno izmiče kontroli i da će ljudi poludjeti na kraju, s obzirom na to koliko ih se šopa i ubija u pojam s informacijama koje ne razumiju ni oni koji ih plasiraju, a kamoli voditelji i publika - poručio je Milanović, prenosi <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3849308/milanovic-o-sirenju-zaraze-koronu-trebamo-prihvatiti-ne-kao-veliku-bolest-nego-kao-karijes-to-se-izlijeci/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>- Rekao sam da se neću petljati u to, ali s ovim ćemo morati živjeti i što prije to prihvatimo kao neku vrstu normalnosti, to bolje. Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi. Tim bolje - kazao je Milanović.</p>