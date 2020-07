\"Ima dovoljno ljudi koji mogu ukazivati na odre\u0111ene gre\u0161ke i vidjeti provodi li se sve kako je propisano. Mi nemamo u cilju provoditi represiju i ka\u017enjavati, nego educirati i prilagodbu svih nas na nove na\u010dine pona\u0161anja\", rekao je Trut.

<p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu Damir Trut rekao je u ponedjeljak da novim strožim mjerama i pravilima nemaju u cilju provoditi represiju i kažnjavati, nego educirati o aktivnostima koje trebaju ući u normalno ponašanje.</p><p>"Mjere su temeljne i one bi trebale ući u normalno ponašanje i aktivnost svakog od nas. To je ono što stalno propagiramo - higijena, pranje ruku, dezinfekcija i razmak. Ako se toga držimo, onda će sigurno epidemija biti manjeg karaktera i imati manje posljedice", poručio je Trut u razgovoru za HRT.</p><h2>Nismo zakasnili s mjerama</h2><p>Smatra da nisu zakasnili s mjerama jer, kaže, redovito prate sve što se događa na terenu, na temelju čega donose određene mjere.</p><p>Vezano za okupljanja većih od 100 ljudi, rekao je da će ih nadzirati timovi inspektora civilne zaštite i policajaca, ali i Državni inspektorat. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Prvi dan obaveznog nošenja maski</strong></p><p>"Ima dovoljno ljudi koji mogu ukazivati na određene greške i vidjeti provodi li se sve kako je propisano. Mi nemamo u cilju provoditi represiju i kažnjavati, nego educirati i prilagodbu svih nas na nove načine ponašanja", rekao je Trut.</p><p>Dodao je da su noćni klubovi u posljednja dva do tri tjedna pod nadzorom te da su sada kršenja vrlo rijetka. Postoje i zakonske osnove za kažnjavanje, prvenstveno po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. </p><p>"Ako govorimo o klubovima ili ugostiteljstvu, po Zakonu o ugostiteljstvu, ima mandatnih novčanih kazni ili zatvaranje objekata, ali to nije cilj, nego je cilj prilagoditi sve nas na novo", objasnio je. </p><p>Smatra da je potreban razmak između osoba i kada se pleše jer "čovjek kada se kreće stvara više aerosola, samim time ako je zaražen, više je čestica virusa koje mogu drugi plesači udahnuti", poručio je, dodavši da je te mjere donijela struka. </p><h2>Treba dopustiti gospodarstvu da funkcionira</h2><p>Vezano za nošenje maski, Trut je istaknuo da je to mjera koja će pomoći.</p><p>"Bitno je da se naviknemo na nošenje maske i da nam to ne stvara nikakav problem, da smanjimo broj građana koji se odupiru takvim potrebama. Da se pripremimo za jednu zahtjevniju jesen, kada će biti i gripa", poručio je. </p><p>Što se tiče građana koji ulaze iz trećih zemalja, na pitanje da je dug je popis onih na koje se ne odnosi samoizolacija, Trut odgovara da treba dopustiti gospodarstvu da funkcionira. </p><p>Tako po novim preporukama, turist iz BiH mora imati test ili ako ga nema, ide u samoizolaciju. Vezano za kazne za prekršitelje graničnih protokola, Trut je rekao da onaj tko nema uvjete, neće ni prijeći granicu.</p>