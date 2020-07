'Uzalud me kritiziraju, znam puno o virusima i želim pomoći'

Nikad se ne miješam ljudima u posao. Znanost je univerzalna i puno sam radio s virusima i svojim znanjem dajem savjet. Ni jedna kritika nije za odbaciti, kaže Đikić

<p>Nalazim se na plakatima diljem Njemačke. Radi se o kampanji našeg sveučilišta koje želi motivirati ljude da se uključe u borbu protiv Covida. Dvije liječnice i dva znanstvenika su angažirali, a ja sam ponosan što sam taj znanstvenik. Nadam se da ćemo ga pobijediti ako ga pobijedimo iznutra i ako stvorimo nove lijekove - rekao je jedan od ponajboljih hrvatskih znanstvenika <strong>Ivan Đikić</strong>, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2.</p><p>Dodao je da je angažiran da bi skupio 5 milijuna eura koje treba iskoristiti u istraživanja i razne projekte kao branu kojom ćemo savladati Covid. Odgovorio je na pitanje o tome što ga mnogi epidemiolozi kritiziraju kad govori o korona virusu.</p><p>- .Nikad se ne miješam ljudima u posao. Znanost je univerzalna i puno sam radio s virusima i svojim znanjem dajem savjet. Ni jedna kritika nije za odbaciti. Svi znanstvenici su u medijima jer imaju nešto za poručiti. Ako javnost bude dobro educirana, situacija će biti bolja - rekao je Đikić.</p><p>Ivan Đikić smatra da se u Hrvatskoj nedovoljno testira na Covid-19. <br/> - Trebamo testirati puno više. Capak populistički kaže da treba pogoditi metu, a da nije bitno puno testirati.Ja se s time ne slažem. Na početku smo više testirali i situacija je bila bolja. Koreja je najbolji primjer uspješne borbe protiv korona virusa. Puno su pratili, testirali i reagirali. Oni su virus pobjedili - rekao je. <br/> Predsjednik MIlanović je usporedio korona virus s karijesom. <br/> -Razlika je što se od korone umire i to svaki dan, u cijelom svijetu. Znanstvene činjenice moraju biti prezentirane neutralno i bez politiziranja - kaže znanstvenik. Dodao je da su ljudi zbunjeni jer postoji puno svakakvih informacija u medijima. <br/> - Znanstveni podaci se mijenjaju s vremenom. Ono što je vrijedilo u trećem mjesecu ne vrijedi danas i to ljudi moraju znati. Mediji su motivirani senzacionalizmom, a znanost ne - kaže Đikić. Aleksandar Stanković pitao ga je i o cijepivima.<br/> - Trenutno postoji preko 180 različitih vrtsa cijepiva. Većina će djelovati na isti način. Početkom sljedeće godine ćemo objaviti podatke, a sredinom će biti za korištenje. Virus mutira na dva do četiri mjesta u mjesec dana. Vjerujemo da ovo nije sezonski virus nego endemski oblik koji prealze sa životinje na čovjeka i raširi se po cijelom svijetu - kaže Đikić. Odgovorio je i na pitanje zašto se baš sad bacio na proučavanje virusa.<br/> - Znanost je bez granca. Tumore istražujem 30 godina, a zadnje četiri bakterijske bolesti i učim što je zajedničko između infekcije bakterije i tumora. Otkrio sam enzim bakterije koja uzrokuje upalu pluća i tada je došla korona pa sam krenuo istraživati nju. Istražio sam postoji li sličan enzim između bakterije i korona virusa. Unutar četiri mjeseca napravili smo jako puno, nikad nisam bio produktivniji u svojoj karijeri. VIrusni enzim proteaza je slaba točka virusa. Ako je blokiramo, možemo zaustaviti virus - objasnio je. Osvrnuo se i na to kako su se političari postavili prema epidemiji.</p><p>- Obično ne podilazim političarima, ali moraju biti kritizirani od strane znanstvenika. Za Uskrs smo savjetovali premijera da nema relaksiranja, a on je izašao vani i rekao da popušta mjere. Zato ih treba nekad i kritizirati. Osim toga,prerano smo otvorili granice pogotovo prema Srbiji i BiH, a preagresivno smo ušli u promociju turizma. Turizam mora biti kvalitetan da zaštitimo zdravlje građana. Ali nismo i ne možemo sada zatvoriti oči. Politika ne smije utjecati na odluke struke - uvjeren je.<br/> Grljenje i ljubljenje u izbornim stožerima pogotovo HDZ u kojem je bio ministar Beroš, također je komentirao.<br/> - Stil ponašanja političke elite je razočaravajuć. SDP i HDZ nisu odigrali dobru utakmicu za vrijeme izbora. Izgubili su autoritet i više ih ne mogu hvaliti kao u ožujku. Stožer mora pokazati svojim primjerom šta moramo raditi. Epidemiolozi uskoro možda neće ovo više moći pratiti. <br/> </p><p><em>Uskoro više</em></p>