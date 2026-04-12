NIŠTA OD DOGOVORA! Vance: Iran se ne odriče nuklearnog oružja, odbili su naše uvjete

Nakon maratonskih pregovora u pakistanskom Islamabadu, nema dogovora između SAD-a i Irana o trajnom kraju rata na Bliskom istoku, objavio je na konferenciji za medije u Pakistanu američki potpredsjednik J. D. Vance.

- Bili smo 21 sat u tome i vodili smo niz značajnih razgovora s Irancima. To je dobra vijest. Loša vijest je da nismo postigli sporazum. I mislim da je to puno lošija vijest za Iran nego za Sjedinjene Američke Države. Dakle, vraćamo se u SAD bez postignutog sporazuma - rekao je Vance, javlja CNN.

Rekao je da su iranski pregovarači odbili prihvatiti američke uvjete za sporazum, za koje kaže da su bili "prilično fleksibilni".

- Bili smo prilično susretljivi. Predsjednik nam je rekao: 'Morate doći ovdje u dobroj vjeri i uložiti sve napore kako biste postigli sporazum.' To smo i učinili, ali nažalost nismo uspjeli postići nikakav napredak - rekao je.

Vance kaže da je glavna točka spoticanja bilo iransko odbijanje da napusti svoj nuklearni program.

"Odlazimo odavde s vrlo jednostavnim prijedlogom, objasnili smo da je to naša konačna i najbolja ponuda", rekao je. "Vidjet ćemo hoće li je Iranci prihvatiti."

Na pitanje koje uvjete Iran odbacuje, Vance je rekao: „Jednostavna činjenica je da moramo vidjeti afirmativnu obvezu da neće tražiti nuklearno oružje i da neće tražiti alate koji bi im omogućili da brzo imaju nuklearno oružje. Pitanje je vidimo li volju da Iranci ne razvijaju nuklearno oružje, ne samo sada, ne samo za dvije godine, već dugoročno? To još nismo vidjeli, nadamo se da hoćemo.“

Rekao je da je s predsjednikom Donaldom Trumpom „dosljedno“ razgovarao tijekom trilateralnih razgovora s Iranom u Pakistanu.

- Ne znam koliko smo puta čuli s njim, deset-dvanaest puta u posljednjih 21 sat - rekao je Vance novinarima u Islamabadu. Vance je rekao da je tijekom pregovora razgovarao i s drugim visokim američkim dužnosnicima, uključujući državnog tajnika Marca Rubia, ministra obrane Petea Hegsetha, ministra financija Scotta Bessenta i admirala Brada Coopera, zapovjednika američkog Središnjeg zapovjedništva. - Stalno smo bili u komunikaciji s timom jer smo pregovarali u dobroj vjeri - rekao je Vance.

O svemu se izjavom oglasila i iranska strana.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei u objavi na društvenim mrežama, opisuje razgovore kao "intenzivne", ali kaže da uspjeh tekućih pregovora "ovisi o ozbiljnosti i dobroj vjeri suprotstavljene strane". Baghaei također poziva Washington da se suzdrži od "pretjeranih zahtjeva i nezakonitih molbi" te da prihvati iranska "legitimna prava i interese".

Među temama o kojima se raspravljalo, kaže, bili su Hormuški tjesnac, iranski nuklearni program i "potpuni prekid rata u Iranu".