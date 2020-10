Ništa od imuniteta krda: Broj antitijela rapidno pada nakon oporavka od korona virusa

Najnovije istraživanje je pokazalo da je broj ljudi s antitijelima na COVID-19 dramatično pao od popuštanja mjera početkom ljeta, a znanstvenici kažu da na strategiju 'imuniteta krda' više ne možemo računati

<p>Nade da će svjetska populacija postati imuna na COVID-19 pale su u vodu nakon što je najnovije istraživanje pokazalo da razina antitijela ubrzano pada nakon oporavka od bolesti. Neki su znanstvenici predlagali 'imunitet krda' kao bolju alternativu u borbi s korona virusom od lockdowna, a to znači da bi 50-60 posto populacije trebalo imati antitijela, odnosno zaštitu od virusa kako se virus više ne bi mogao širiti.</p><p>Međutim, veliko istraživanje objavljeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da ne samo da će svjetska populacija teško razviti imunitet nakon nekog vremena, već da je broj ljudi s antitijelima pao za 26 posto otkako su popustile mjere lockdowna početkom ljeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tri moguća scenarija za Hrvatsku</strong></p><p>Znanstvenici s Imperial Collegea u Londonu nadzirali su 365.000 ljudi koji su se testirali između lipnja i rujna. Rezultati su pokazali da je u vrijeme popuštanja mjera šest posto ljudi imali antitijela, dok je početkom novog vala virusa prošlog mjeseca taj broj pao na samo 4,4 posto.</p><p>Profesorica <strong>Helen Ward</strong>, koja je vodila istraživanje, rekla je za <a href="https://news.sky.com/story/coronavirus-herd-immunity-hopes-dashed-as-study-shows-covid-19-antibodies-fall-rapidly-after-recovery-12115510" target="_blank">Sky News</a> da ovi rezultati pokazuju da je postizanje 'imuniteta krda' nemoguće.</p><p>- Kad pomislite da je 95 od 100 ljudi podložno zarazi, to znači da samo jako jako daleko od mogućnosti da populacija dosegne razinu zaštite koja će spriječiti transmisiju virusa. Očito je to strategija na koju više ne možemo računati - rekla je profesorica.</p><p>Ovi rezultati su i veliki minus za znanstvenike koji stoje iza kontroverzne deklaracije, prema kojoj su sugerirali da se ugrožene skupine zaštite i ostanu kod kuće, a da se virus širi među mladima i tako stekne 'imunitet krda'. </p><p>Nadalje, pad antitijela koje je pokazalo ovo zadnje istraživanje također pokazuje da će se i oni koji su preboljeli COVID-19 opet zaraziti. Antitijela prema ovom istraživanju, svoj vrhunac imaju tri do četiri tjedna nakon simptoma, a nakon toga počinju padati.</p><p>- Sezonski virusi koji cirkuliraju svake zime i uzrokuju već nama dobro poznate prehlade, ljude mogu zahvatiti svakih šest do dvanaest mjeseci. Vjerujemo da je ista stvar i s COVID-19 - rekla je Wendy Barclay, stručnjakinja za zarazne bolesti.</p>