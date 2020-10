Zadarski liječnici ne drže se mjera: 'Nadbiskup mi je pružio ruku, što sam trebao učiniti?'

Liječnici iz zadarskog ogranka Hrvatskog katoličkog liječničkog društva objavili su fotografije s druženja s nadbiskupom. Na nijednoj se ne pridržavaju preporuka

<p>U Hrvatskoj postoji nešto što se zove Hrvatsko katoličko liječničko društvo. Osnovano je još 1991., "kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve", koja okuplja liječnike, farmaceute i druge djelatnike u zdravstvu, "radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti". </p><p>Imaju i svoju zadarsku podružnicu, a ekipa liječnika iz ovog ogranka sastala se u četvrtak s nadbiskupom Želimirom Puljićem na misi i prigodnom domjenku. Objavili su <a href="https://www.hkld.hr/podruznice/zadar/861-susret-nadbiskupa-puljica-i-lijecnika-iz-hrvatskog-katolickog-lijecnickog-drustva-podruznice-zadar" target="_blank">vijest</a> o druženju na svojim stranicama, na kojima se jasno vidi da se liječnici nisu pridržavali <a href="https://www.koronavirus.hr/najnovije/odluka-o-nuznoj-mjeri-obveznog-koristenja-maski-za-lice-ili-medicinskih-maski/823" target="_blank">epidemioloških mjera</a> i preporuka. Nisu nosili maske u zatvorenom, nisu održavali razmak i rukovali su se s nadbiskupom. </p><p>Susret je započeo misnim slavljem, a nakon euharistije Puljić je osjetio potrebu podržati i ohrabriti liječnike. Usput je primijetio da se previše širi panika te istaknuo da učvršćenju duše pomaže važnost molitve i otvorenost prema nebu. Međutim, nama je trenutno od otvorenosti prema nebu zanimljivija odgovornost na Zemlji. Stoga smo se javili dr. Vlatku Grkoviću, predsjedniku zadarskog Hrvatskog katoličkog društva i zamjeniku ravnatelja županijskog Zavoda za hitnu medicinu. On je onaj koji se na fotografijama, zajedno s kolegama, rukuje s Puljićem.</p><p>- Gledajte, na misi smo svi imali maske, sve je bilo po propisima, a iza toga se okupilo nas desetak u jednoj dvorani, mislim da nas je bilo 12. Ili 13. Imali smo kratki domjenak, oko 15 minuta - kaže dr. Grković i naglašava da se inače i on ili ostalih 12 ili 13 okupljenih redovito pridržavaju mjera.</p><p>- Toliko živimo s tom koronom, valja smo se naučili do sada - kaže liječnik.</p><p>Dobro, a zašto se onda rukovao s Puljićem?</p><p>- Nadbiskup mi je pružio ruku. Što ću reći? Da neću? Dezinficirao sam ruke nakon toga, a to je ionako bilo samo za slikanje - objašnjava Grković. </p><p>Primijetili smo kako nije bio jedini. Na fotografijama zadarsko katoličko-liječničkog ogranka vidi se bar još dvoje ljudi u stisku s nadbiskupom.</p><h2>'Neobrano grožđe"</h2><p>- Nismo svi, pružio je ruku meni i kolegi. Dovede vas u neobrano grožđe, znate? Bilo mi je malo bez veze, nadbiskup ti pruži ruku, što sam trebao? Nezgodno je jer je nadbiskup taj koji nas je želio čuti, ne možete baš odbiti - odgovara liječnik i naglašava još jednom da su svi dezinficirali ruke.</p><p>Kako kaže, na misi su, osim liječnika, bili i ostali vjernici i tamo su se uredno poštivale mjere i preporuke. Maske, razmak, sve. A nakon toga je uslijedio domjenak. Sve jasno. Ali, pitamo ga, kakvu onda to poruku kao liječnik šalje, u doba kad raste broj zaraženih, a oni se ne mogu suzdržati od nečeg tako jednostavnog kao što je rukovanje.</p><p>- Dobro, sad vi to okrećete na svoj mlin. Ja se slažem s vama, nije to sporno, ali vjerujte da je to bilo samo nas dvoje, troje, a s ostalima se nije rukovao. On mi pruži ruku, malo je nezgodno kad vam nadbiskup pruži ruku. Mislio sam se hoću li. I sad kad to netko vidi na slici, ispada kao da se ne pridržavamo. Sve je bilo kratko i u dozvoljenim okolnostima, nije nas bilo pedeset tamo - razjašnjava dr. Grković. </p><p>A maske i razmak na domjenku, pitamo.</p><p>- Bio je domjenak, to je kao u restoranu. Kad dođete na svoje mjesto, nećete valjda jesti s maskom. Bili smo ugošćeni. Po toj logici bi trebalo sve restorane zatvoriti - zaključuje liječnik. </p><p>Još jedna sitnica. U tekstu na njihovoj stranici se navodi kako je dr. Grković kazao da su se i u pandemiji nalazili jedanput mjesečno te da je to bilo zaista plodonosno.</p><p>- To je nešto krivo preneseno. Do ove pandemije smo se redovito nalazili jednom mjesečno, a nakon trećeg mjeseca nismo dok mjere nisu popustile. Jednom smo se našli u lipnju i u rujnu i onda rekli da odgađamo sve - razjasnio je dr. Vlatko Grković. </p><p>Za kraj, ostavimo ovdje jedan Grkovićev citat s liječničkog susreta s nadbiskupom: "Apeliram na sve ljude da pomognu zdravstvenim radnicima da ovo možemo zajedno prebroditi, jer bez ozbiljnosti svih nas nećemo dobiti rezultate kakve svi priželjkujemo."</p>