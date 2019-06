'Ništa od obnove, ovu rupu na mostu bumo tek malo pokrpali'

Hodajući po mostu može se primijetiti kako on nije u cijelosti asfaltiran. Dio uz ogradu samo dijelom prekriva asfalt, a dijelom metalne plohe. Sve djeluje sumnjivo.

Naime, na Savskom mostu u Zagrebu, kojim svakodnevno prolaze tisuće pješaka i biciklista, u četvrtak se pojavila ogromna rupa. Asfalt je propao na južnoj strani mosta, na dijelu gdje je nekad bila pješačka staza, a sada su drvene klupe. Nastala je rupa od tri metra kroz koju se vidi zelena površina. U petak smo se uputili na most kako bi provjerili u kakvom je stanju i što se poduzima po pitanju novonastalog kratera. Pravo stanje mosta tek se vidi kada se spusti ispod njega.

Metalni amortizeri na kojima je postavljen, odavno su propali te sada izgledaju poput komada neupotrebljivog željeza. I nosivi stupovi odradili su svoje. Metalne grede koje drže konstrukciju više nisu ravne nego krivudaju, a da pojačaju potporanj “majstori” su, prilikom prošle “obnove”, stavili tanki stup za koji se golim okom može reći da je nedorastao za svoj zadatak.

Dobar dio njegove istočne strane je odavno dotrajao; dijelovi betona ispod mosta odavno su popadali, a rupe su samo prekrivene metalnim plehom. Zatekli smo se tamo dok su radnici Zagrebačkog holdinga krpali rupu koja je u četvrtak zabrinula Zagrepčane.

- Sam bumo ovu rupu pokrpali - rekli su nam radnici dok su rezali metal kojim će prekriti rupu.

- Radimo kaj nam šef kaže - objašnjavaju.

- Ma, ovo bi skroz trebalo srušiti i sagraditi novi most - dodaje drugi radnik. Mostom za to vrijeme prolazi gomila ljudi, biciklista, pješaka, trkača te pokoji na rolama. Umjesto da se most obnovi, rupe se krpaju. Pitanje je samo kada će se na mostu otvoriti nove rupe.

A stari Savski most nije jedini koji treba obnovu. S Mosta slobode odavno su počeli padati dijelovi. Grad ga je zato počeo obnavljati. Tamo mijenjaju i dio s betonskom armaturom.Obnovio je Grad prije nekoliko godina i Most mladosti. Iako njegova statika nije narušena, ispod mosta curi.

'Inspekcija treba utvrditi stanje mostova'

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir rekao je u petak vezano za oštećenje pješačkog Savskog mosta, da je taj most u najlošijem stanju, a i ostali zagrebački mostovi su loše održavani, pa je Ministarstvo pozvalo građevinsku inspekciju da izađe na sve mostove u gradu, utvrdi u kakvom su stanju i ocjeni treba li koji zatvoriti.

"Mi smo danas uputili hitan dopis građevinskoj inspekciji koja je od travnja u sklopu Državnog inspektorata, da poduzme sve što je građevinskoj inspekciji na raspolaganju da zaštiti zdravlje i život naših građana. Uputili smo im dopis sa zahtjevom da izađe na teren i ocijeni koji most treba zatvoriti momentalno i sada je na njima da zauzmu stav", naveo je Uhlir.

Ustvrdio je kako je "žalosno što Grad Zagreb odnosno njegov gradonačelnik, to nije bio u stanju napraviti kroz sve ove svoje godine mandata".

Uhlir je novinarima dao izjavu ispod Jadranskog mosta, poručivši da se održavanje mostova mora provoditi svake godine i to prema određenom planu,

Ocijenio je kako je i Jadranski most također ugrožen ne manje nego Savski, samo što se to možda na prvi tren ne vidi. Rekao je da se kod južnog upornjaka vidi da je armatura u potpunosti provirila iz mosta, što znači da više nema svoju ulogu, a, dodao je Uhlir, pitanje je što je s ostalim dijelovima.

Pročitao je što piše u Izvodu iz stručnog elaborata koji je ovlaštena tvrtka napravila 2017., odnosno koje je mjere Grad Zagreb trebao poduzeti odmah, hitno i neodgodivo 2017. na Jadranskom mostu, ali to nije napravio.

Grad Zagreb je, između ostaloga, trebao zamijeniti sve prilazne naprave i ležajeve, ukloniti postojeći asfalt kolnika i staza, izvršiti sanaciju kompletne hidroizolacije, sanirati betonsku konstrukciju, AB ploču i nosače, slivnik i sustav odvodnje kako bi se zaustavila degradacija betonske konstrukcije, a kako bi se osigurala potrebna sigurnost pješačkog i voznog prometa; trebao je odmah izvršiti sanaciju pješačkih čeličnih odbojnih ograda. Momentalno je trebao izvršiti sanaciju elemenata opreme gornjeg ustroja, kazao je Uhlir.

Poručio je da od ovog trenutka građevinska inspekcija donosi odluku je li Jadranski most uopće siguran za promet.

"Dakle, ako neki gradonačelnik, u primjeru Grada Zagreba koji je najveći grad u Hrvatskoj s najvećim prirezom koji ubire od nas građana, nije u stanju sam održavati i brinuti, onda mora inspekcija izaći i provesti tu radikalnu mjeru. Dakle, to je kaznena mjera - zaustaviti promet i uputiti onda građane svom gradonačelniku", kazao je državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dodao je kako to Ministarstvo inače ne radi jer se podrazumijeva da svatko u državi radi svoj posao i ono što mu je zakonom dato u nadležnost; ali, rekao je Uhlir, kada se događa ovakva anomalija, devijacija sustava da imate nekoga tko ima osam milijardi godišnje na raspolaganju a nije u stanju održavati svoje konstrukcije, onda mora država intervenirati.

Uhlir je rekao da će sada vidjeti hoće li se i koji će se most morati zatvoriti.

'Svi mostovi imaju problema'

Na pitanje što je s Mostom slobode, Jankomirskim mostom, Omladinskim mostom i mostom u Podsusedu, Uhlir je rekao da su svi ti mostovi 2016. i 2017. analizirani te da svaki od njih ima ozbiljnih problema jer se kontinuirano ne održavaju.

Dodao je da su mostovi izloženi velikom opterećenju - dinamičkom zbog prolaska automobila te zbog utjecaja atmosferilija, te kako nije predviđeno da traju 100 godina bez održavanja.

Upitan je li se osjeća sigurno kad prolazi zagrebačkim mostovima, kazao je da je vrlo zabrinut zato što je duboko svjestan plana i programa održavanja, jer ako se 20 ili 30 godina apsolutno ništa ne radi, onda se svi moraju zapitati preko čega voze.

Uhlir je na pitanje zašto tek sada reagiraju te ima li to veze s odnosom gradonačelnika Milana Bandića i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, odnosno HNS-a, Uhlir je rekao da oni o problemu mostova razgovaraju od kolovoza 2018., apeliraju na druge gradove ali i na Grad Zagreb koji ima najviše mostova i najviše prometa preko tih mostova, te dobivaju nekakva obećanja.

Kazao je da su zbog pritiska Ministarstva počeli i radovi na Mostu slobode, ali, nikad nisu dobili odgovor od Grada, što je sljedeće.

Sada kada je pala ploča na pješačkom Savskom mostu, odlučili su kako je 'potrebno da inspektorat počne zatvarati mostove', dodao je.

Komentirajući što Bandić proziva ministra da nikako ne utječu na popravljanje tih mostova, državni tajnik Uhlir je ustvrdio da oni nemaju u čemu utjecati. Podsjetio je kako je Ministarstvo, nakon slučaja urušavanja mosta u Genovi u Italiji, zatražilo od hrvatskih gradova podatke o planovima i održavanjima mostova, ali na žalost, kaže, ono što su dobili bilo je poražavajuće.

Grad Zagreb: Mostovi su pregledani lani, troškovi 257 milijuna kuna

Iz Grada Zagreba u petak su opovrgnuli prozivku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje tvrdi da nije dobilo odgovor iz Grada na upite vezane za stanje zagrebačkih mostova te im poručuju kako je još početkom 2018. završen šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim su utvrđene slabosti i nedostaci, a troškovi sanacije procijenjeni su na gotovo 257 milijuna kuna.

Iz Gradskog ureda za prostorno uređenje oglasili su se priopćenjem u kojem su nabrojali sve aktivnosti vezane uz sanaciju i investicijsko održavanje mostova na području Zagreba. Napominju i kako su sredstva za investicijsko održavanje cestovnih objekata na području Zagreba isključivo osigurana proračunom Grada. Također dostavili su i presliku dostavnice o poslanim odgovorima resornom ministarstvu.

"Početkom 2018. završen je šestogodišnji glavni pregled kojim je 'dijagnosticirano stanje' svih mostova, utvrđene su njihove slabosti, nedostatci i slično, te procijenjeni troškovi potrebnih sanacija" navode u priopćenju dodajući kako je ukupan iznos sanacije gotovo 257 milijuna kuna.

Za Domovinski most taj iznos je veći od 6,2 milijuna kuna, za Most mladosti 61,2 milijuna kuna, za Most slobode gotovo 43,2 milijuna kuna, stari Savski most 20 milijuna kuna, Jadranski most 65,7 milijuna kuna, stari Jankomirski most 800.000 kuna te Podsusedski most više od 12,8 milijuna kuna.

Gradski ured detaljno o radovima na mostovima

U Gradskom uredu za prostorno uređenje navode kako je za Most slobode u tijeku prva faza sanacije koja će se izvoditi u etapama, a ove je godine započeta sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta.

Na istočnom vijaduktu južnog prilaza Mostu Mladosti saniran je kolnik i pješačke staze te su promijenjene sve ograde, rubnjaci i vijenci, nosiva rasponska konstrukcija, odvodnja, a sanirani su i nosivi stupovi mosta. U sklopu redovnog održavanja zamijenjena je oštećena čelična odbojna ograda na kolnicima. Vijadukt je saniran tijekom 2009. i 2010., a na glavnom rasponskom dijelu i na sjevernom prilaznom vijaduktu sanirani su vijenci i pješačke ograde. Radovi su izvedeni 2009., dok je 2004. izvršena sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, promijenjena odvodnja kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka.

Na Domovinskom mostu 2012. saniran je spoj 64 zatega s rasponskom konstrukcijom mosta.

Završena je izrada projekta sanacije starog Savskog mosta sa svim potrebnim istražnim radovima, a projekt je trenutno u Hrvatskim vodama radi dobivanja vodopravne potvrde.

Na Jadranskom mostu obnovljena je sva bravarija te je u cijelosti obnovljena antikorozivna zaštita, a u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije vezane za sanaciju.

Kolnik Podsusedskog mosta je saniran, a saniran je i srednji stup, ojačana nosiva konstrukcija te temeljno tlo i tijelo stupa. U postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta.

Na trećoj razini petlje Držićeva promijenjen je dotrajali sustav odvodnje izveden od čeličnih korita i cijevi, a jamstvo novog sustava je 50 godina.

Do javnog 'prepucavanja' i uzajamne prozivke između resornog ministarstva i Grada Zagreba došlo je nakon opasnog oštećenja i urušavanja dijela pješačkog Savskog mosta.

