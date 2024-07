Nisu im ukopali cijevi, a još ih netko i reže i zatvara im ventile: 'Iz pipe curi samo vrela voda!'

Stanovnici Ulice Viktora Vide u Zadru već više od dvije godine trpe zbog radova na postavljanju kanalizacijskih cijevi koji su započeli još u lipnju 2022. godine. Ulica je cijela raskopana, a brojni problemi koji prate radove ozbiljno ugrožavaju kvalitetu života lokalnih stanovnika.

- Najveći problem predstavlja nam činjenica da cijevi za vodu još nisu ukopane u zemlju - kažu nam mještani.

Zbog toga su cijevi meta brojnih "napada". Naime, često im netko zatvori ventile koji su lako dostupni, a baš jučer je netko razrezao cijevi pa su tijekom vrućina ostali bez pitke vode. Riječ je o cijevima koje služe za privremenu opskrbu domaćinstava, a rezovi su bili ravni što upućuje da je cijevi netko namjerno prerezao. No problema ima još.

Baš zbog toga što cijevi nisu ukopane voda u njima se zagrijava.

- Kad pustimo vodu iz slavine, to je kipuće. Od 10 sati ujutro pa do popodnevnih sati temperatura vode doseže i do 41 Celzijev stupanj. Toliko smo uspjeli zabilježiti na toplomjeru za mjerenje tjelesne temperature. Možda je i viša - kažu očajni stanari okolnih zgrada.

Vodu ne mogu piti, po ovim vrućinama ne mogu se ni tuširati s tako toplom vodom, a puštati da voda curi kako bi došla hladna nema smisla. Tako si, ističu, samo povećavaju potrošnju. Kako bi doskočili problemu, vodu toče u boce i kante pa je hlade.

- Često se suočavamo i s iznenadnim prekidima u opskrbi vodom. Često se dogodi da netko, iz nepoznatih razloga, zatvori ventil i onda nema vode uopće. Ne znamo što više napraviti - dodaju mještani.

Jučer vode nije bilo satima. Naime, prve prijave da nema vode stigle su oko tri sata ujutro. Projekt aglomeracije provodi se već godinama, a kraj radovima, kažu, ne nazire se. Za komentar smo zamolili Tomislava Mateka, direktora zadarskog Vodovoda. Rekao nam je kako o slučaju ne zna puno.

- Mi nemamo veze s tim. Ono što znam, znam iz medija. Na području je stavljen provizorij i, koliko sam shvatio, netko je došao preko noći i presjekao tok. Mi nismo investitori, tako da sam sve ovo saznao iz medija - rekao je Matek, koji nas je uputio na tvrtku Ludwig Pfeiffer, koja izvodi radove na aglomeraciji.

Kontaktirali smo spomenutu tvrtku putem telefona te su nam prvotno rekli da ne znaju o čemu je riječ. Međutim, ubrzo je uslijedio povratni poziv u kojem su nam rekli da su provjerili i da se obratimo tvrtki Ingra koja je njihov podizvođač na projektu.

- Tijekom noći 12. srpnja 2024. došlo je do oštećenja privremenog opskrbnog vodovoda u ulici Viktora Vide, MO Višnjik. Po dojavi građana uočena su oštećenja cijevi na više mjesta. Radovi na sanaciji istih su završeni u 10:00 sati te je ponovo uspostavljena vodoopskrba stanovnika ulice Viktora Vide - odgovorili su nam iz tvrtke Ingra.