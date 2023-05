Nisu novine samo za čitanje: 'Za izradu ove haljine mi je trebalo više od 50 primjeraka 24sata'

Više od 50 primjeraka novina 24sata bilo je potrebno Ani Softić (66) iz Grede Sunjske za izradu haljine koja je prvi put predstavljena na lokalnoj manifestaciji - 10. žgancijadi. Manifestacija se održala proteklog vikenda, a u sklopu nje posjetitelji su mogli uživati i u reviji haljina napravljenih od etno i prirodnih materijala. Za izradu haljine od naših novina Ani su trebala od tri do četiri dana, a pomagale su joj i žene iz sekcije Kulturno umjetničkog društva Seljačka sloga Greda Sunjska - “Gredske sneje”. Najkreativnija u izradi ove kreacije, kaže Ana, bila je Višnja Drnić Matković. Opisala nam je i kako je došla na ideju da izradi ovu kreaciju.

- Budući da nemamo previše sredstava u Kulturno umjetničkom društvu, radimo od onoga što imamo. Sjetila sam se da bih za ovu priliku mogla napraviti jednu haljinu od papira, jer ranije sam radila od razne zelenjave, kukuruza, bršljana, paprati, žireva i ostalih prirodnih materijala koji se mogu naći u prirodi ili vrtovima - rekla je Ana koja je već godinama krojačica i dizajnerica.

Osim od spomenutih materijala, Ana je napravila haljine od pampas trave, ali i brojnog domaćeg platna koje je rukom tkano i staro više od sto godina. Ana kaže kako je to platno, za razliku od današnjeg, puno kvalitetnije i zahtjevnije za izradu. Haljina izrađena od novina 24sata napravljena je iz dva dijela.

- Donji dio čini suknja na koju je pričvršćen papir, a koji su nanizane oblikovane novine. Gornji dio napravljen je također od papira i novina. Korzet je ukrašen cvjetovima izrađenim također od novinskog papira - opisala nam je Ana svoju kreaciju.

Iako je Ana naša vjerna čitateljica, za “materijal” je, kaže, zaslužna Maca Holjevac (74), koja uredno svakoga dana kupuje i čuva primjerke naših novina. Ustupila ih je Ani, a pri izradi same haljine ostalo je dovoljno primjeraka za neku novu kreaciju u budućnosti. Još ne zna što će nastati, ali sudeći po onome što je do sada odradila, sigurni smo da će oduzeti dah.

Kreaciju je na Žgancijadi nosila Helena Horžić Paprika (32), računovotkinja iz Dječjeg vrtića Sunja, koja već godinama surađuje s Anom na raznim projektima.

- Kad me Ana poziva, nikad ne znam što ću nositi i čime će me iznenaditi. Biti njezin model iznimna mi je čast, kao i drugim djevojkama iz općine koje sudjeluju na reviji. Uvijek se odazovem bez obzira na to što spremila jer znam da će biti veliko iznenađenje. Ponosna sam što mogu nositi što god Ana smisli - rekla je Helena.

Navodi kako Ana uvijek slijedi trendove, a od postojećih materijala napravi kreaciju prema osobnosti cure koja je nosi.

- Nevjerojatno je koliko kreative ima u toj ženi. Ona nas inspirira i motivira. Svojim primjerom pokazala nam je kako uz malo volje možemo napraviti sve što želimo. Važno je samo biti svoj - zaključila je Helena.

Nakon ove revije haljina ne ide zaborav. Priliku vidjeti je imat će posjetitelji 27. državne konjogojske izložbe u Sunji koja će se održati u lipnju, a u najavi imaju još gostovanja. Ana Softić već godinama izrađuje razne haljine za lokalne manifestacije, a revije nose naziv “Curno novo ruho”.

Haljinu od novina 24sata izradila je i Vujica 2014.

Najčitanije i najprodavanije novine u Hrvatskoj bile su inspiracija i dizajnerici Matiji Vujici. Za naš deveti rođendan 2014. godine iznenadila nas je veselom kratkom haljinom napravljenom od naših najboljih naslovnica. Kreirala ju je u samo tri dana, a nosila ju je manekenka Lorena Pehar, koja se tad u atraktivnoj haljini prošetala centrom Zagreba.