Nisu pravilno ni počeli s radom, a već im se smiješi godišnji

Nakon što smo odradili parlamentarne pa i europske izbore naši novoizabrani dužnosnici nisu se ni uspjeli ni pravilno započeti s radom, a već im se smiješi godišnji odmor. Nakon što se nova parlamentarna većina HDZ-a i DP-a konstituirala na sazvanoj drugoj sjednici zastupnike čeka 19 radnih dana na plenarnim zasjedanjima. U lipnju će imati 11, dok je za srpanj rezervirano osam radnih dana. Ako je suditi prema sadašnjem planu posao će zaključiti 12. srpnja, a podom im slijedi dvomjesečna Ustavom propisana ljetna stanka koja službeno kreće od 15. srpnja i traje do 15. rujna. Ministri i premijer koji se jednom tjedno okupljaju na sjednicama Vlade, ako je suditi prema dosadašnjoj praksi, na odmor će početkom kolovoza, ali on traje oko dva tjedna što je znatno kraće nego što je to slučaj sa zastupnicima, čije se plaće kreću u rasponu od 1800 do 3000 eura.

