Nitko neće na kavu: I u Mostu odbili sastanak s Plenkovićem

Vladine mjere očekujemo u Hrvatskom saboru, kao i zajednički sastanak Vlade s opozicijom, a Most nikada nije bio, niti će biti poluga za nečije političke kalkulacije, objavilil su Mostovci u priopćenju

<p>Nakon što su sve oporbene stranke osim Mosta odbile poziv <strong>Andreja Plenkovića</strong> na pojedinačne sastanke , jutros su i iz Mosta objavili da se ipak neće sastati s premijerom.</p><p>- Iako je prvotno Most bio spreman zaboraviti na sve političke razlike, kada je vitalni interes Hrvatske u pitanju, te se odazvati sastanku u Vladi, očito je da nema želje za zajedničkim i konstruktivnim sastankom s cijelom oporbom. Naime, smatramo da pojedinačni sastanci s opozicijom neće ispuniti pravu svrhu, pa za njima nema ni potrebe. Svoje gospodarske mjere i smjer Most je već komunicirao javnosti i one su poznate ali za njihovu provedbu treba hrabrosti i političke volje. Obračun s korupcijom i reforma pravosuđa, reforma izbornog sustava, smanjenje broja političara i dužnosnika, ukidanje županija i rezanje nameta građanima i poduzetnicima uz obavezan moratorij na kredite i kamate, sve su to prijedlozi Mosta. Vladine mjere očekujemo u Hrvatskom saboru, kao i zajednički sastanak Vlade s opozicijom, a Most nikada nije bio, niti će biti poluga za nečije političke kalkulacije - objavilil su Mostovci u priopćenju.</p>