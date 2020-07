Nitko se još uvijek nije pobrinuo za leš kujice i štenaca: 'Smrad je nepodnošljiv, bojimo se zaraze'

Još uvijek nitko nije reagirao na leševe izmučene kujice i štenaca koji su uginuli od gladi jer ih je vlasnik zanemarivao. Za slučaj se saznalo zbog smrada koji se proširio selom

<p>Mučna priča o zanemarivanju i zlostavljanju kujice u Lovincu nedaleko Gospića koja je sa štencima uginula nakon što se vlasnik nije brinuo za njih i ostavio ih da uginu od gladi danas je poprimila nastavak. </p><p>Leševi izmučenih životinja još uvijek leže u praktički napuštenoj kući. Kako tvrde susjedi, vlasnik kuću rijetko posjećuje i to uglavnom da bi "uzeo neke stvari". </p><p>Susjeda se javila i danas te rekla kako se situacija nije promijenila, a smrad je sve snažniji i nepodnošljiviji. Ipak, primijetila je vlasnika u dvorištu kuće, ali nije vidjela da se pobrinuo za uginule pse.</p><p>Susjedi su bili i svjedoci lajanja i zavijanja životinja koje se nisu mogle izboriti za život jer su više od 20 dana bile zaključane u napuštenoj kući.</p><p>Naime, susjedi su prije nekoliko dana primijetili muk pa su pomislila da se susjed vratio i pobrinuo za pse. Međutim, snažni smrad potakao ih je da provjere kuću.</p><p>- Sinoć je smrad bio toliko jak da nismo mogli sjediti na terasi, zatim je tata otišao provjeriti što to smrdi pa je zamjetio da miris dolazi iz susjedove kuće. Kad je pogledao kroz prozor, imao je i što za vidjeti. Mrtva kujica zajedno sa svojim štencima ležala je u hrpi smeća, vjerojatno je umrla od žeđi i gladi. Bio je to jedan mučan prizor - ispričala nam je susjeda. Susjedi se boje zaraze od muha i zadaha smrti.</p><p><strong>UPOZORENJE: UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ</strong></p><p> </p><p> </p>