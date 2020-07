Tri tjedna držao kujicu bez hrane i vode: U međuvremenu je okotila štence, svi su uginuli

Kako doznajemo od susjeda, vlasnika najmanje dvadeset dana nije bilo u kući u kojoj je zatočio kujicu. Ona je za to vrijeme okotila štence, a zavijala je svaki dan ne bi li joj netko pomogao... Uginuli su i ona i štenci

<p>Mučna priča zanemarivanja i zlostavljanja kućnih ljubimaca, koji su nažalost završili smrću kujice u tipu Staforda i njenih štenaca, dolazi iz Like, točnije iz općine Lovinac nedaleko od Gospića. Vlasnik je, prema riječima susjeda, dvadesetak dana ostavio kujicu bez hrane i vode zatočenu u kući. Kako nevolja nikad ne dolazi sama, u međuvremenu kujica je okotila nekoliko štenadi koji su uginuli skupa s njom.</p><p>Susjedi su danima čuli zavijanje i lajanje. Kad je prije nekoliko dana nastao muk, mislili su da je susjed došao po nju, ali u utorak navečer osjetili su jak smrad koji je dopirao iz kuće u kojoj je kujica živjela.</p><p>- Sinoć je smrad bio toliko jak da nismo mogli sjediti na terasi, zatim je tata otišao provjeriti što to smrdi pa je zamjetio da miris dolazi iz susjedove kuće. Kad je pogledao kroz prozor, imao je i što za vidjeti. Mrtva kujica zajedno sa svojim štencima ležala je u hrpi smeća, vjerojatno je umrla od žeđi i gladi. Bio je to jedan mučan prizor - ispričala nam je susjeda. </p><p>Žena iz Lovinca ispričala nam je da je susjed i ranije zanemarivao i tukao kujicu te da je ona zbog toga stalno bježala od njega, no svaki put kada bi ju našao, istukao bi ju i zatočio u kuću. </p><p>- A znate, susjed stalno pije. Često zna izbivati iz kuće po cijele dane ali se vrati navečer, barem prespavati. Zato smo mislili i sada da je dolazio u večernjim satima i hranio ju... No poslije smo shvatili da ga nije bilo barem dvadesetak dana i da je za to vrijeme pas bio zatočen u kući bez hrane i vode. Ali jučer kasno navečer smo vidjeli vlasnika, na brzinu je pokupio neke stvari i opet otišao, a kujicu nije ni primijetio ili nije htio primijetiti - započela je susjeda. </p><p>- Rijetko ju je hranio i kada je bio kod kuče. Imao ju je dvije godine, a na vlastite oči vidjela sam i da ju je tukao. Zatvarao ju je često u kuću jer je znala bježati pa bi se onda naljutio i pretukao ju. Nakon što ju prije nekoliko dana više nismo čuli, mislili smo da ju je odveo negdje ali nas je jak smrad natjerao da odemo provjeriti što se događa. Prizor nas je šokirao i odmah smo obavijestili nadležne institucije - policiju, veterinarsku stanicu i veterinarski inspektorat u Gospiću te udrugu za zaštitu životinja AnimalLika - rekla nam je. </p><p>Žena nam je ispričala kako joj je policija samo rekla da su obavijestili komunalnog redara te da njima 'nije u nadležnosti rješavati se leševa životinja'.</p><p>Kontaktirali smo i PU Ličko-senjsku koja nam je potvrdila da su zaprimili dojavu. Na naše pitanje hoće li podnijeti prijavu protiv vlasnika, samo su nam rekli da će to ovisiti o komunalnom redaru koji će obaviti izvid kao i razgovore s vlasnikom i susjedima. Komunalni redar nam je pak rekao da je obavio izvid te napisao izvještaj i obavijestio policiju. </p><p>- Nakon što sam dobio dojavu od policije, izašao sam na teren jutros i vidio o čemu se radi. Nakon obavljenog izvida, obavijestio sam policiju i veterinarsku inspekciju. Unutra nismo mogli ući jer je kuća bila zaključana, mogu samo potvrditi da je kujica mrtva već neko vrijeme jer je već u poluraspadnutom stanju i zbog toga se širi neugodan miris - rekao nam je. </p><p>Pas će ondje morati ostati sve dok se vlasnik ne pronađe jer nitko nema ovlasti provaliti u kuću, a taj posao treba odraditi policija. Susjedi će i dalje morati trpjeti užasan smrad koji dopire iz kuće, znajući koji se užas tamo dogodio. </p><p>- Policija mora prvo pronaći vlasnika kako bi mogli dalje postupati. Također, ovo je prva dojava da smo primili zbog dotičnog gospodina, nije nam poznat od ranije - kazao je komunalni redar. </p><p>Iz udruge<strong> AnimalLika</strong> strogo su osudili takvo ponašanje pojedinaca, ali su nam rekli da je zanemarivanje i zlostavljanje životinja u Ličko-senjskoj županiji prečest slučaj te da za svoje postupke rijetko tko bude kažnjen, jer - ljude jednostavno nije briga. </p><p>- Napušteni, gladni i neodržavani, nerijetko i pretučeni psi, česta su slika u Lici, a sustav je zakazao. Socijalni problemi i unutarnji gnjev izvlače najgore iz ljudi, a briga o životinjama smatra se pretjeranom. Situacija je eskalirala u posljednjih godinu dana i zatečeni smo brojem pasa u jako lošem stanju, kao i stavovima ljudi koji su počinili takva monstruozna djela - ogorčeno su rekli iz udruge. </p>