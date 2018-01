Niz prekršaja: Pijan ko' letva vozio je slalom bez vozačke

Vedran K. (41) s križevačkog područja kažnjen je s 26.100 kuna i 14 dana zatvora jer je 20. kolovoza protekle godine napravio niz prometnih prekršaja. Naime, oko 1.30 sati nije stao policiji nakon što je autom prošao kroz crveno svjetlo u Ulici Petra Zrinskog u Križevcima. Nastavio je voziti slalom, a cijelo vrijeme lovila ga je policija, koja ga je zaustavila u Zagrebačkoj ulici. Nakon potjere, koja je, nasreću, završila bez tragičnih posljedica, Vedran je uhićen, smještan u bjelovarski zatvor te je platio 4500 kuna.

Napuhao je 3,15 promila. Vedran nema položen vozački ispit, a to mu nije prvi prometni prekršaj. Na Prekršajnom sudu rekao je kako ga je vlasnik Peugeota zamolio da odveze njegov auto jer je on bio pijan. Na sudu je priznao da je pio, ali je opovrgnuo navode iz prijave da je prošao kroz crveno svjetlo te je kazao da je bio vezan i da se odmah zaustavio policiji. Na raspravi 5. prosinca protekle godine određeno mu je da mora doplatiti još 21.600 kuna u roku od 90 dana nakon pravomoćnosti presude. Uz to mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od godinu dana.