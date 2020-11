Nizozemska zbog ptičje gripe naredila klanje 200.000 pilića

<p>Nizozemsko ministarstvo poljoprivrede u četvrtak je naredilo klanje 200 tisuća pilića nakon što je visokozarazna ptičja gripa otkrivena na farmi u gradu Puiflijk na istoku zemlje. </p><p>Klanje, koje uključuje i ptice na drugoj farmi u radijusu jednog kilometra, drugo je u zemlji unutar mjesec dana, nakon što je zaraza H5N8 najprije pronađena kod divlje peradi.</p><p>Rizik za ljude od zaraze smatra se niskim, no Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kaže da se bolest širi među pticama selicama koje ju onda prenose na domaću perad. </p><p>Velika Britanija u petak je naredila klanje 13.000 ptica na farmi u Frodshamu u Cheshireu, nakon što su tamo pronađeni slučajevi zaraze.</p><p>Nizozemskim peradarima naređeno je da do daljnjeg drže ptice unutra kako bi se spriječio daljnji prijenos.</p><p>Farma u Puiflijku udaljena je 3 kilometra od farme na kojoj je prvi put zabilježena zaraza, a 30 kilometara od njemačke granice, blizu Nijmegena. Druge farme u blizini testiraju perad na zarazu, dok je transport peradi zabranjen u radijusu od 10 kilometara.</p><p>Peradarstvo je grana industrije koja je u Nizozemskoj vrijedna 1.6 milijardi eura, a zemlja je najveći europski izvoznik pilećeg mesa i jaja te na 2000 farmi zapošljava 10.000 ljudi.</p>