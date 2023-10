Njegovateljica (55) optužena da je udarala nepokretnu majku: 'Hvatala me za vrat i gušila'

Tužiteljstvo njegovateljicu tereti da je od 31. kolovoza 2022. do 31. listopada 2022., iako svjesna da joj je majka invalid i da joj je potrebna stalna skrb i njega, u alkoholiziranom stanju vrijeđala raznim pogrdnim riječima govoreći joj: „Kurvo, p.... ti materina, j... ti pas mater!“, povišenim tonom na nju vikala i ničim izazvana je gurala, udarala rukama po tijelu, hvatala za vrat i gušila, govorila joj da će je ubiti te će onda ubiti sebe.

Terete je i da je, kao osoba koja je o njoj skrbila, majci uskraćivala propisanu terapiju, oduzela joj i razbila mobitel kako ne bi mogla nazvati i zatražiti pomoć, a njezino cjelokupno ponašanje je kod njezine majke izazvalo osjećaj straha, osobne ugroženosti i obezvrijeđenosti dostojanstva.

- Ona često pije, a ne želi se liječiti. Dulje vrijeme osjećam se kao zatvorenik. Vrijeđa me i tuče, a jednom prilikom me i gušila. Također me je u kolicima gurala po stanu te odvezla u kupaonicu i kupala hladnom vodom govoreći da mi da mi je to pokora. Smatram da je moja kći psihički bolesna osoba i ne želim živjeti u njezinoj blizini - kazala je žrtva koja s kćeri od 2020. živi u zajedničkom kućanstvu. Nasilna kći je ovisnica o alkoholu i više puta liječila se od ovisnosti , a kada joj je mama prodala kuću i kupila stan otišla je s njom živjeti i ima punomoć na njezinu mirovinu te od toga žive.

Kći je negirala optužbe. Iz specijalističkog nalaza KBC "Sestre milosrdnice" od 31. listopada 2022. proizlazi da je okrivljena zaprimljena zbog dijagnoze duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih alkoholom. Dovedena je u akutnom opitom stanju. Utvrđena joj je koncentracija od 2,33 promila alkohola u krvi. Prije 20 godina bila je u psihijatrijskom ambulantnom tretmanu, a u jednom navratu hospitalizirana u PB "Sv. Ivan". Godinama se već ne kontrolira kod psihijatra jer smatra da je stabilnog psihičkog stanja.

Tužiteljstvo od suda traži da je osudi na 10 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine.