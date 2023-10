'Njegove debilne izjave koje je davao u zadnjih godinu i pol dana su sramota za Hrvatsku'

Bio sam s predsjednikom Macronom u Bruxellesu prošlog tjedna, gdje sam mu rekao da sam u ponedjeljak u Parizu, a kako je u petak popodne završavalo Europsko vijeće i sve obveze, odlučio sam provesti jedan vikend s obitelji da se malo opustimo pa mi je on usput rekao kako bi mu bilo drago da dođem na utakmicu Svjetskog kupa u ragbiju. Ja sam bio u publici i u jednom trenutku je došao Novak Đoković i mi smo se pozdravili, započeo je premijer Andrej Plenković govoreći o situaciji u kojoj su ga fotografi uhvatili na finalu Svjetskog kupa kako se odlično zabavlja s Đokovićem, a zbog čega je predsjednik Zoran Milanović žestoko opleo po njemu prozvavši ga za licemjerstvo obzirom da se zna da je srbijanski tenisač rusofil.

Plenković mu uzvraća.

- Inače mislim da su te Milanovićeve izjave potpuno deplasirane i ako je netko zadnji tko može bilo koga prozivati za rusofilstvo, onda je to on koji nas sramoti više od godinu i pol dana s izrazito antiukrajinskom i proruskom politikom. Dovodi nas u poziciju da moramo objašnjavati stavove Hrvatske na temi koja je apsolutno čista i realna, principijelna, a to je da Hrvatska treba i hoće podržavati Ukrajinu, što radimo svo ovo vrijeme. Vidim da je čak koristio riječi poput budale pa onda ja mogu sad reći da su takve debilne izjave koje je on davao zadnjih godinu i pol dana sramota za Hrvatsku. Namjerno ovo govorim ovako tvrdo da shvatimo što on to radi - kazao je, a onda je objasnio i zašto je Hrvatska glasala protiv Rezolucije UN-a o humanitarnom primirju u Gazi, zbog čega se Milanović, također, obrušio na Vladu, prvenstveno na Plenkovića i ministra Gordana Grlića Radmana smatrajući da smo u ovakvoj situaciji trebali biti suzdržani.

- Prvo, Opća skupština UN-a donosi rezolucije koje nisu obvezujuće, drugo, temeljna pozicija Hrvatske za ono za što smo se mi zalagali je sadržana u zaključcima Europskog vijeća u petak, a u kojima se vrlo jasno navodi osuda Hamasovog terorističkog napada na Izrael jer je to početak svega ovoga. I sve ostalo - i humanitarnu pomoć i sprječavanje regionalne eskalacije i poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava od Izraela i sve moguće humanitarne koridore i, ako treba, pauze - Hrvatska iza toga stoji. Rezolucija UN-a je jedna rezolucija koja se donosi u Općoj skupštini jer Vijeće sigurnosti ne može donijeti ništa u ovako podijeljenom svijetu i onda ne sadrži uopće referencu na osudu Hamasovog terorističkog napada na Izrael - naglasio je.

Plenković naglašava kako to ne može tako i zato su bez jasne osude Hamasa glasali protiv.

- Mi kao principijelna Vlada, ne oportunistički kao što bi on da budemo neutralni, nemamo što biti neutralni na temi u kojoj si za ili protiv. Mi ne možemo biti za Rezoluciju koja će propustiti reći tko je ovo sve započeo. A započeo je Hamas. To je bit. To me podsjeća na neke od prije 30-ak godina, koji su govorili da se zna tko je agresor. Hrvatska vodi principijelnu politiku za razliku od Milanovića i kad je riječ o Ukrajini i Rusiji i Hamasovom terorističkom napadu i pravu Izraela na odgovor, ali uz poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava, zaštitu civila i izbjegavanje regionalne eskalacije. To je cijela poanta - poručio je Plenković, kojeg je Milanović optužio i za kršenje Ustava jer se po ovom pitanju nisu konzultirali s njim kao predsjednikom Republike i sukreatorom vanjske politike.

- Hrvatska nije nesvrstana zemlja nego zemlja koja ima čvrsti vanjsko-politički vrijednosni stav. Odbacujem te njegove insinuacije da je to nekakva privatna računica ili osobni interes - ma kakav osobni interes mi tu imamo? Valjda on ima neki privatni interes kad zauzima ovakve stavove o Rusiji jer ne znam koji bi drugi razlog bio. Vidio sam nešto i da kao nije bio konzultiran nego da je čekao što ćemo mi napraviti pa će nam, valjda, onda soliti pamet naknadno. Isti taj koji je od ljudi iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova kad je išao u New York dobio pripremu i elemente za svoj govor na Općoj skupštini i elegantno odbacio one paragrafe koji se odnose na ocjenu o Ukrajini. Dakle, imate predsjednika koji ide na Opću skupštinu, glavna tema su Ukrajina i Rusija, a on to ne spomene. Sve ove puste i bezvezne teme da li netko krši Ustav i konzultira se - hajmo se malo vratiti je li on nas konzultirao kada je zauzimao proruski stav, kada zauzima antiamerički stav, antinato stav, antieuropski stav, kada je planirao blokirati članstvo Švedske i Finske u NATO-u? Nije. Vodi svoju politiku koja je štetna za hrvatsku vanjsku politiku - naglasio je premijer.

Oštro odbacuje tezu da je njegova Vlada protiv mira.

- Cijeli ovaj narativ kako smo mi protiv mira je apsolutno netočan. Ali baš da glasamo za Rezoluciju koja će nekoliko tjedana nakon najvećeg dana pokolja Židova nakon Holokausta ne spomenuti tko je to napravio, pa to je neprincipijelno i nemoralno. Kao što su netočne i teze da smo mi na ovaj način stavili metu Hrvatskoj, potpuno besmisleno, Hrvatska je sigurna zemlja. Pravo je pitanje zašto tolikom broju članica UN-a predstavlja problem navesti činjenicu zbog čega se sve ovo događa - zaključio je.