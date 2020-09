'Zvao me prijatelj, bilo je viška hrane. Plenkovićevi ministri su tamo išli kao zadnji magarci'

Moramo konačno vidjeti kako država funkcionira, on ga je imenovao, njegovi ministri su dolazili kao magarci u situaciju da se sramote rekao je predsjednik u Vojsaku

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> rekao je u Vojsaku kako je u Kovačevićev klub išao nekoliko puta, da je znao da tko tamo zalazi, a bili su tamo suci i predsjednici sudova. O svom odlasku u klub je dodao i:</p><p>- Zvao me prijatelj iz Dalmacije. Tamo je bilo puno hrane koja se trebala baciti. Bilo je praktičnije tamo doći</p><p>- Nije mi bilo neobično. Taj klub nije nešto što previše strši. Pogled sa Slovenske 9 je bezvezan. To je jedna rupa, tamo su Plenkovićevi ministri dolazili kao zadnji magarci i to nepotrebno. Pa kako ne bi pukle mjere nakon deset mjeseci? Ako planirate vojnu operaciju dvije godine, neprijatelj će to skužiti. To isto vrijedi i za kriminalne istrage. Premijer će morati donijeti odluku. Nije ni to lako - rekao je predsjednik i ponovio da je netko trebao to znati i spriječiti tu blamažu.</p><p>- A da ne govorim o šteti za Janaf - kaže.</p><p>- Kad govorimo o načelu diobe vlasti, imamo i načelo suradnje državnih vlasti. S time sam sve rekao. Nekome se tu u hrvatskoj Vladi mora vjerovati. Predsjednik Vlade ne može bježati od odgovornosti - rekao je i dodao da su premijer i njegovi suradnici govorili na razini nekoliko kumrovečkih parola.</p><p>- Možemo sazvati i vijeće za nacionalnu sigurnost - dodao je Milanović i ponovio:</p><p>- On je imenovao Kovačevića i njegovi ministri su k'o zadnji zvekani dolazili tijekom lockdowna - rekao je.</p><p>- O ovome se treba razgovarati, a ovome neću prestati govoriti - kaže.</p><p>Ranije je u pratnji SDP-ovca Željka Kolara govorio na završnici 50. Branja grojzdja u Krapinsko-zagorskoj županiji. </p><p>- Vino kroz povijest nije bilo visoke kvalitete, ali se živjelo. Nije ni u Francuskoj vino bilo visoke kvalitete. Nekad su njemački rizlinzi bili pojam, sve drugo je bilo drugorazredno - kazao je tom prilikom predsjednik.</p><p>- Gledamo ovih dana da se zatvaraju tvornice duhana i cigareta... Šteta, a opet, duhan, nikotin, katran, to je nezdravo, toksično - prisjetio se predsjednik aktualnog problema u dijelu ekonomije u Hrvatskoj.</p><p>- Ako moram birati između vina i cigareta, nemam dvojbe, to je doba kapljica vina - zaključio je predsjednik Zoran Milanović.</p>