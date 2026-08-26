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KOLN

Njemačka banka financirala jedan od najvećih bordela u Europi? Pod istragom su

Piše 24sata,
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Njemačka banka financirala jedan od najvećih bordela u Europi? Pod istragom su
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Foto: Thilo Schmuelgen
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Sve je počelo 2021. godine, u jeku pandemije koja je bacila na koljena brojne industrije, uključujući i onu najstariju

Regionalna njemačka banka našla se u središtu skandala koji potresa financijske krugove. Volksbank Koeln Bonn pod istragom je državnog financijskog regulatora i tužiteljstva zbog odobravanja višemilijunskog kredita za kupnju jednog od najvećih europskih bordela, kölnske "Pasche". Iako je prostitucija u Njemačkoj legalna, sumnja se da je transakcija krila podmićivanje i osobnu korist, a ključne figure su član uprave banke i kineski investitor.

Posao koji je upalio alarme

Sve je počelo 2021. godine, u jeku pandemije koja je bacila na koljena brojne industrije, uključujući i onu najstariju. Legendarni kölnski bordel "Pascha", zgrada od dvanaest katova, proglasio je insolventnost.

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Spas je stigao u obliku kineskog investitora po imenu Hu Jing, koji je zgradu kupio zahvaljujući kreditu od pet milijuna eura odobrenom od strane Volksbank Koeln Bonn. Ova transakcija odmah je izazvala čuđenje u njemačkim financijskim krugovima. Volksbanken, zadružne banke u vlasništvu svojih članova, predstavljaju stup njemačkog gospodarstva i poznate su po konzervativnom pristupu. One rijetko odobravaju kredite stranim državljanima koji ne borave u Njemačkoj i izbjegavaju poslove koji bi mogli narušiti ugled. Financiranje kupnje bordela, čak i u zemlji gdje je prostitucija legalizirana, svakako spada u kategoriju visokog reputacijskog rizika, zbog čega se postavilo pitanje što je navelo banku na takav neuobičajen poslovni potez.

One of Europe's largest brothels 'Pascha' in Cologne
Foto: Thilo Schmuelgen

Regulator i tužiteljstvo na tragu mita

Neuobičajeni kredit nije promaknuo njemačkom financijskom regulatoru, BaFinu, koji je od banke zatražio detaljne informacije o cijelom aranžmanu. Priča je, međutim, dobila znatno ozbiljniji ton kada je tužiteljstvo u Kölnu pokrenulo vlastitu istragu. Prema izvorima upućenim u slučaj, istraga tužiteljstva znatno je šira od one koju provodi sama banka i obuhvaća teške optužbe: podmićivanje, primanje mita u poslovnim transakcijama i povredu povjerenja. U fokusu istražitelja nalaze se tri zaposlenika banke. Jedan od njih je Jürgen Neutgens, član uprave koji je u banci od 2018. bio zadužen za korporativne klijente, privatno bankarstvo i riznicu. Pod istragom su i dvoje njegovih kolega čiji identitet nije javno objavljen. Glavna sumnja, kako navode izvori, jest da je Neutgens primio mito ili "kickback" kako bi osigurao odobrenje ovog rizičnog kredita. Istražitelji sada utvrđuju tko je isplatio navodni mito i zašto. Zanimljivo je da su, prema istim izvorima, istragom obuhvaćene i dvije osobe izvan banke – neimenovani odvjetnik i još jedna osoba, što sugerira da je operacija bila složenija i uključivala više aktera.

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Reagirajući na medijske napise, Volksbank Koeln Bonn je još u srpnju angažirala neovisnu odvjetničku tvrtku da provede internu istragu s ciljem da se utvrdi je li član uprave "moguće osobno profitirao" od transakcije. Banka je u službenom priopćenju naglasila da za sve uključene vrijedi presumpcija nevinosti te da sama banka nije cilj istrage tužiteljstva. Jürgen Neutgens, prozvani član uprave, poslan je na dopust do završetka istrage. Njegov odvjetnik, Markus Lehmkuehler, oštro je odbacio sve optužbe.

​- Moj klijent ni u jednom trenutku nije primio nikakve uplate i vjeruje da će istraga pokazati da su optužbe protiv njega neutemeljene - poručio je Lehmkuehler u pisanoj izjavi.

Ostali akteri priče ostaju šutljivi. Kineski investitor Hu Jing nije odgovorio na upite, a njegov odvjetnik u Njemačkoj poručio je kako "nema nikakvih naznaka da se protiv vlasnika nekretnine vodi istraga". Andre Wienstroth, menadžer koji vodi "Paschu" otkako je ponovno otvorena, izjavio je da njegova tvrtka samo unajmljuje prostor i nema nikakve veze s kreditom.

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