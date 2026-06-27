Direktor iz Možemo! platio karmine pa sve vodio pod poslovni sastanak. Zulim trošio na janjetinu, Bubnjar na odijela, a Turčinov na ‘vruće noći’. Službene kartice najdraže su oruđe našim političarima
NEK' SE TROŠI! PLUS+
VELIKA UHLJEBALJKA Janjetina, bordeli i karmine na R1! Riješi križaljku i saznaj kako se pegla
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U hrvatskoj politici postoji jedna konstanta koja nadživljava vlade, ideologije i stranačke boje - neodoljiva privlačnost službene kartice. Ona je preživjela HDZ, SDP, HNS, a sad se upisala i u biografiju jednog dužnosnika Možemo!. Mijenjaju se ministri, načelnici i gradonačelnici, ali obrazac ostaje isti. Razlikuje se tek jelovnik. Negdje su to buncek i krvavice, drugdje janjetina i škampi, ponegdje luksuzna odijela, hotelski računi ili gotovina s bankomata, a u jednom slučaju čak i bordel. Najnovije poglavlje donijelo je karmine predstavljene kao poslovni sastanak.
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