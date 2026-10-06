Njemačka: Bivši šef tajne službe prodavao podatke o iranskom nuklearnom programu i Rusiji

Istražitelji su u utorak ujutro uhitili bivšeg predsjednika njemačke Savezne obavještajne službe (BND) Augusta Hanninga. Prema istraživanju WDR-a, NDR-a i Süddeutsche Zeitunga, protiv njega Savezno državno odvjetništvo vodi istragu zbog sumnje na protuustavno/veleizdajničko špijuniranje, pribavljanje državnih tajni, pokušaj veleizdaje i djelovanje za stranu obavještajnu službu, piše Tagesschau.

Hanning je uhićen u svojoj kući u Nordwaldeu kod Münstera. Istodobno je u Bavarskoj uhićen još jedan bivši visokopozicionirani zaposlenik BND-a, identificiran kao Manfred D. On je ranije bio Hanningov šef ureda, a prema dostupnim informacijama radio je u BND-u sve do proljeća 2026.

Obojica bi trebala biti izvedena pred istražnog suca Saveznog vrhovnog suda, koji će odlučiti o istražnom pritvoru.

Prema nalazima istražitelja, Manfred D. je navodno godinama Hanningu za novac dostavljao povjerljive i strogo tajne dokumente BND-a, najmanje do 2022. godine.

Ukupno se govori o približno 2000 dokumenata.

Među njima su, prema istraživanju njemačkih medija, bili redoviti sigurnosno-obavještajni brifinzi namijenjeni sastancima čelnika njemačkih sigurnosnih službi u Uredu saveznog kancelara.

Dokumenti su navodno sadržavali vrlo osjetljive informacije, između ostalog o:

iranskom nuklearnom programu,

ruskim oružanim snagama,

informacijama koje su BND-u dostavljale partnerske strane obavještajne službe.

Posebno je osjetljivo to što je Hanning napustio BND još 2005. godine, pa nije imao pravo posjedovati takve aktualne interne materijale.

Jedno od ključnih pitanja istrage jest što je Hanning radio s dobivenim dokumentima i jesu li informacije proslijeđene stranim obavještajnim službama.

Istražitelji sumnjaju da je Hanning barem u jednom slučaju na temelju tih informacija izradio sigurnosnu analizu za jednu stranu obavještajnu službu.

Tagesschau navodi da prema informacijama WDR-a, NDR-a i Süddeutsche Zeitunga nije riječ o Rusiji.

U drugom slučaju Hanning je navodno koristio informacije iz internih dokumenata BND-a u komunikaciji sa stranim agentom.

Njemačke vlasti zasad nisu objavile o kojoj se stranoj obavještajnoj službi radi.