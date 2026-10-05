Njemačka tajna služba: Prijeti nam nasilni sukob s Rusijom

Njemačka se suočava s rizikom od nasilnog sukoba s Rusijom dok Moskva intenzivira svoj hibridni rat protiv europskih demokracija, upozorio je čelnik njemačke vanjske obavještajne službe (BND) u ponedjeljak.

"Sukob s Rusijom koji nam prijeti je dobio novu, opasniju dimenziju", rekao je šef BND-a Martin Jaeger zakonodavcima na godišnjem javnom saslušanju obavještajnih čelnika u parlamentu.

"Njemačka je u opasnosti da bude uvučena u nasilan sukob s Rusijom, pokušaj napada u Leipzigu je samo jedan primjer", dodao je.

Njemačke vlasti su u više navrata upozorile da Rusija provodi hibridnu kampanju kibernetičkim napadima te napadima bespilotnim letjelicama te optužuju Moskvu za pokušaj napada dronom u lajpciškoj zračnoj luci u kolovozu.

Rusija poriče da ima bilo kakvu namjeru napasti zemlje članice NATO-a.

"Mi nikome ne prijetimo", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak.

"Nemamo namjeru napasti nikoga, bilo to 2029., 2030. ili 2050., no ako se suočimo s agresijom, nećemo imati izbora doli da odgovorimo", poručio je.