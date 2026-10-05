Obavijesti

News

Komentari 1
BND

Njemačka tajna služba: Prijeti nam nasilni sukob s Rusijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka tajna služba: Prijeti nam nasilni sukob s Rusijom
Foto: Axel Schmidt
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njemačka je u opasnosti da bude uvučena u nasilan sukob s Rusijom, pokušaj napada u Leipzigu je samo jedan primjer, rekao je šef BND-a Martin Jaeger

Njemačka se suočava s rizikom od nasilnog sukoba s Rusijom dok Moskva intenzivira svoj hibridni rat protiv europskih demokracija, upozorio je čelnik njemačke vanjske obavještajne službe (BND) u ponedjeljak.

"Sukob s Rusijom koji nam prijeti je dobio novu, opasniju dimenziju", rekao je šef BND-a Martin Jaeger zakonodavcima na godišnjem javnom saslušanju obavještajnih čelnika u parlamentu.

"Njemačka je u opasnosti da bude uvučena u nasilan sukob s Rusijom, pokušaj napada u Leipzigu je samo jedan primjer", dodao je.

GRU 29155 Ovo je Rus kojeg sumnjiče za dronove u Njemačkoj
Ovo je Rus kojeg sumnjiče za dronove u Njemačkoj

Njemačke vlasti su u više navrata upozorile da Rusija provodi hibridnu kampanju kibernetičkim napadima te napadima bespilotnim letjelicama te optužuju Moskvu za pokušaj napada dronom u lajpciškoj zračnoj luci u kolovozu.

Rusija poriče da ima bilo kakvu namjeru napasti zemlje članice NATO-a.

"Mi nikome ne prijetimo", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak.

"Nemamo namjeru napasti nikoga, bilo to 2029., 2030. ili 2050., no ako se suočimo s agresijom, nećemo imati izbora doli da odgovorimo", poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...
UBOJITE RAKETE

Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...

Srbija ima snažan protuoklopni sustav u Kornetu i vlastiti razvoj, ali hrvatski paket ima širu kombinaciju platformi i načina djelovanja. To je hrvatska prednost, donosi novi broj Expressa
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026