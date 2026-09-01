Njemačka će danas objaviti da Moskva stoji iza eksploziva u Leipzigu: 'To su njihove službe'

Njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova planiraju u utorak objaviti da su ruske obavještajne službe stajale iza pokušaja napada kada je prošlog mjeseca u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom, objavio je u utorak list Bild.

Bild se u svojem internetskom izdanju pozvao na sigurnosne izvore.

Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da će njemački ministri vanjskih i unutarnjih poslova u utorak održati konferenciju za novinare o pokušaju napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu prošlog mjeseca.

List Welt am Sonntag i Politico izvijestili su u nedjelju da njemačka vlada priprema optužiti Rusiju za pokušaj napada dronom u Leipzigu/Halleu, važnom središtu zračnog teretnog prometa, te da će pripremiti protumjere protiv Moskve.

Članovi njemačke vlade rekli su da bi iza incidenta mogle stajati „strane sile“, no neki su zastupnici izravno optužili Rusiju, koja je 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Berlinu prethodno je takve optužbe odbacilo kao „izmišljenu provokaciju“ i „novi val antiruske histerije u Njemačkoj“.