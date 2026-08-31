CIA ulagala u njemačkog proizvođača dronova: 'Otvorile su nam se mogućnosti u SAD-u'

Njemački proizvođač bespilotnih letjelica Quantum Systems osigurao je početno uporište u SAD-u uz pomoć investitora In-Q-Tel (IQT) povezanog s CIA-om, izjavio je suizvršni direktor njemačke tvrtke Sven Kruck, ističući pritom kako američki kapital i poslovne mreže i dalje oblikuju europske obrambene tvrtke u usponu, objavio je u ponedjeljak Reuters. Američki investitori, uključujući IQT, pomogli su u otvaranju vrata u Washingtonu te dobivanju poslova sa Središnjom obavještajnom agencijom (CIA) i Saveznim istražnim uredom (FBI), izjavio je Kruck Reutersu.

Te izjave, koje se ovdje prvi put iznose u javnost, naglašavaju važnost američkih investitora i kontakata za neke europske obrambene startupove, čak i u vrijeme kada vlade diljem kontinenta nastoje postići manju ovisnost o Washingtonu.

„To nam je olakšalo početak poslovanja u SAD-u s klijentima poput CIA-e i FBI-ja”, rekao je Kruck, čija tvrtka prodaje bespilotne letjelice za izviđanje, napad i presretanje zemljama kao što su Ukrajina i Njemačka.

„Otvorile su se određene mogućnosti. Tako smo pronašli put do SAD-a. U početku smo bili snažniji na američkom tržištu, dok je potražnja njemačkih klijenata bila znatno slabija”, dodao je Kruck.

Berlin nastoji smanjiti ovisnost o Washingtonu, nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio da će izaći iz NATO-a, saveza koji podupire europsku obranu od Rusije, primjećuje Reuters.

No, obnova dugo zanemarene njemačke vojske bez pristupa američkom kapitalu i obrambenim tržištima predstavlja veliki izazov.

Kruck je rekao da je posao ostvaren ugovorom o izviđanju s američkim obavještajnim agencijama bio skroman, ali je pomogao u uspostavi kredibiliteta tvrtke Quantum. Procijenjena na oko osam milijardi dolara, ta tvrtka sada spada među najveće europske obrambene startupove. Poput drugih obrambenih tvrtki, Quantum ne može bez odobrenja Washingtona prodavati tehnologiju razvijenu u SAD-u drugim zemljama.

Slučaj također naglašava sve veći doseg IQT-a, tvrtke rizičnog kapitala koju su osnovali obavještajni dužnosnici kako bi identificirali i ulagali u tehnologije relevantne za američku nacionalnu sigurnost.

IQT posjeduje udjele u nekoliko tvrtki, uključujući njemačku obrambenu tvrtku Stark, i sve se više fokusira na Europu budući da ona povećava vojnu potrošnju.

Iako su IQT-ova ulaganja obično mala, nerijetko ispod tri milijuna dolara, osoba upućena u njegovo poslovanje rekla je da njegova vrijednost leži u povezivanju tvrtki s američkim kupcima obrambene opreme, najvećim potrošačima u tom sektoru.

„Europski deep-tech ekosustav ključni je izvor inovacija relevantnih za misiju“, rekla je izvršna potpredsjednica za međunarodnu suradnju u IQT-u, Jennifer Nelson, odgovarajući na Reutersova pitanja.

„Njemačka je posebno važan partner za inovacije i strateški saveznik“, rekla je, nazivajući je „temeljem europskog obrambenog ekosustava“.

Ta tvrtka rizičnog kapitala, koja ulaže u tehnologije od kibernetičke sigurnosti i energije do satelita, podržala je startupove, uključujući diva za analizu podataka Palantir Technologies i tvrtku Anduril, jednu od najvećih za vojnu tehnologiju i dronove.

„IQT nastavlja širiti ulaganja u njemačke inovatore u području tehnologije dvostruke namjene... kako bi saveznički vladini timovi mogli brže procijeniti i usvojiti napredne sposobnosti“, rekla je Nelson.

Sveprisutan utjecaj SAD-a

Dok Europa nastoji smanjiti svoju ovisnost o vojnoj moći SAD-a, sve veća prisutnost tvrtke IQT u regiji potaknula je zabrinutost da bi strateški važne nove tehnologije mogle postati sve više povezane s američkim interesima.

Predsjednica Odbora za sigurnost i obranu Europskog parlamenta Marie-Agnes Strack-Zimmermann izjavila je da bi IQT trebalo promatrati drugačije od konvencionalnih ulagača zbog njegove povezanosti s američkim obavještajnim službama.

„In-Q-Tel nije isključivo financijski ulagač, već ima mandat osigurati pristup najboljim tehnologijama za američke obavještajne službe”, rekla je Strack-Zimmermann.

„Putem vlasničkih udjela, prava promatrača, ugovora o razvoju i licenciranju te pristupa vladinim ugovorima može se ostvariti strateški utjecaj koji nadilazi samo poslovanje sa SAD-om”, dodala je.

Ranije ove godine, direktor CIA-e John Ratcliffe izjavio je da ta agencija „optimizira pristup suradnji s privatnim sektorom”. CIA je odbila komentirati te navode.

Njemačko ministarstvo obrane priopćilo je da ozbiljno shvaća utjecaj ulagača u obrambenom sektoru te da se dioničari ne bi trebali miješati u poslovanje, tehnologiju ili istraživačke aktivnosti neke tvrtke.

Kruckovi komentari rasvjetljavaju snažne veze koje i dalje povezuju europski obrambeni sektor sa SAD-om, čak i dok vlade nastoje izgraditi vlastite vojne kapacitete.

„Svaki investitor... iza sebe ima mrežu i, logično, to nastojite iskoristiti”, rekao je Kruck, dodavši da su tvrtki pomogli i drugi investitori.

„Na kraju krajeva, vaši proizvodi moraju biti uvjerljivi. No, američki investitori zasigurno... poznaju administraciju koja vlada i omogućuju uspostavu komunikacije”, istaknuo je.

Kruck je ipak dodao da mu IQT u posljednje dvije godine nije poslao nikakvu „proaktivnu e-poruku”.

Također je ukazao na zahtjev Washingtona prema kojem strani dobavljači iz obrambenog sektora moraju uspostaviti lokalno poslovanje u SAD-u. „Upravo zato imamo tvornice i osoblje u SAD-u”, rekao je.

Europski donositelji odluka ističu da regija mora učiniti više kako bi usmjerila sredstva u startupove. Europa nema pandan IQT-u.