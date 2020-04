Njemačka dala 'zeleno svjetlo' za testiranje cjepiva na ljudima

Njemačka je odobrila svoje prvo kliničko testiranje cjepiva na novi korona virus, objavilo je u srijedu regulatorno tijelo, dajući tako zeleno svjetlo za testiranje cjepiva na dobrovoljcima.

Cjepivo su razvili njemačka tvrka Biontech i američki div Pfizer, a odobrio ga je Institut Paul-Ehrlich, prenosi AFP.

