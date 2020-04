'Virus nije toliko smrtonosan, loše je što nemamo cjepivo...'

Predsjednik RH Zoran Milanović obišao je u ponedjeljak pogone tvrtke "PPK Karlovačka mesna industrija" da vidi kako funkcioniraju u uvjetima koronakrize te koji su rizici u lancu opskrbe hranom, posebno u Pivac grupi, koja zajedno s PPK-om ostvaruje promet od 500 milijuna eura.

Milanović je novinarima rekao kako smatra da su se u PPK-u dobro snašli s potpuno neočekivanim rizicima, te da su, bude li se nešto slično ponavljalo, neke lekcije sada ipak naučene.

- To je najteže. Ovo je bilo instinktivno reagiranje u kojem su se manje-više svi u svijetu ponašali isto. Rekao sam, jedno je rizik kada se osiguravate kod osiguravatelja pa se zna nekakva povijesna dinamika nastanka štete, zna se manje-više sa čime imate posla, preuzimate razuman rizik. U ovoj situaciji, prije mjesec i pol dana smo se suočili s jednom neizvjesnošću koja je cijeli svijet prepala i najracionalnije je u tom trenutku bilo djelovati pomalo neracionalno, da se tako izrazim, dakle sve zatvoriti. E sad to je bio lakši dio posla, teži je dio posla donijeti odluku, jer svaki tjedan može biti bitan kada iz toga izaći. Mi danas znamo puno više o toj bolesti i tom virusu nego prije dva tjedna i puno više nego prije mjesec i pol dana prema tome nekakve odluke se sada moraju donositi na razini politike, Vlade, ne više struke - odgovorio je Zoran Milanović novinarima na pitanje kako gleda na plan povratka Hrvatske u normalu u svim segmentima života.

Dodao je da je do sada očito da je stupanj prokuženosti ljudi puno veći od broja službeno zaraženih, koji je u Hrvatskoj 2000, te da sve upućuje na to da je broj ljudi koji su susreli s virusom pedeset puta veći, a o tome govore i studije koje su ovih dana rađene u Americi.

- To je i dobra i loša vijest. Dobra je vijest zato što znamo da iz tih brojki, da virus kada tako gledate i nije toliko smrtonosan, od 1000 zaraženih osoba jedna umire, ne od sto već od tisuću što je jedan promil. To bi bilo na razini sezonske gripe. Ono što nije dobro je da nema cjepiva i da i dalje znamo tko su ljudi koji su najosjetljiviji, kako ih ponekad pogrešno nazivamo, rizične skupine ili domovi za starije kako nazivamo ovih dana starački domovi, dakle ljudi koji su ugroženi, ljudi koji su osjetljivi.

- Virus je ušao u populaciju, on je tu i ne može ga se više iskorijeniti, ali smo jako daleko od kolektivnog imuniteta, jako daleko. Paradoksalno, ali čini se da mu je najbliže Švedska koja je dopustila da se najveći broj ljudi izloži virusu, tako da je vjerojatno tamo i desetak puta više ljudi došlo u kontakt s virusom i vjerojatno razvilo neku vrstu imuniteta, no to se još ne zna. Lako je sada biti pametan, ono što je napravljeno u Hrvatskoj je manje više napravljeno po obrascu jednog razumnog ljudskog straha u takvim situacijama koje su nepredvidive. To nije običan rizik - rekao je predsjednik, a upitan da li se on sam testirao na COVID-19 i kako se štiti od zaraze kazao je da se nije testirao jer za nije bilo prisutno ikakve indikacije za to, te podsjetio da je i na početku kazao da nije trebalo juriti za brojem, mahnitim testiranjem ljudi po ulici imaju li virus ili ne.

To mu se kaže tada činilo kao i sada nelogičnim, te dodao da je sada jasno što treba raditi, a to je raditi testove na antitijela da se vidi koliko je ljudi došlo u kontakt s virusom što će dati puno važnije podatke.

Upitan da komentira potez inspektorata koji je zatvorio nekoliko restorana ustvrdio je da je to krivo, te da ima iskustva kada je na početku fiskalizacije, kada su neki lokali bili zatvarani zbog nekoliko kuna, no taj sustav nadzora se uhodao i Hrvatska danas predstavlja jednu modernu državu, no ovo što se dogodilo jučer je nešto sasvim drugo.

- Kao da je netko došao s dugačkog godišnjeg odmora i htio je dokazati da je nešto radio. To nije bio izolirani slučaj, navodno je dvadeset restorana zatvoreno iz istog razloga. Obrazloženje koje sam čuo nije zadovoljavajuće. To je naprosto pogrešno i to treba ispraviti što prije, jer to nije pitanje struke već zdravog razuma - rekao je predsjednik Milanović, te odgovorio da podržava i zahtjev nekih županija za otvaranjem specijaliziranih manjih trgovina i na to gleda pozitivno.

Što se tiče viđenog u mesnoj industriji PPK predsjednik je rekao da mu se čini da su se dobro snašli s obzirom da je situacija bila naprosto nepredvidiva i ne spada u uobičajene rizike sa kojima se susrećemo u životu redovito, nego u potpuno neizvjesnoj i nepredvidivoj situaciji.

- Bilo je i vjerujemo da se neće više ponavljati, a i ako bude nešto slično, neke lekcije su naučene pa će valjda drugi puta biti još bolje - zaključio je Milanović.

Predsjednik uprave PPK Igor Miljak izjavio je pak kako su predsjedniku pokazali svoju svakodnevicu u uvjetima koronakrize u lancu opskrbe hranom, probleme koje Hrvatska ima općenito po pitanju samodostatnosti sirovina, te broju uzgojenih životinja, što pokriva samo oko polovice potreba za sirovinom.

Predsjedniku su, kazao je, tako predočili da je uvijek u procesu prehrambene industrije, posebno u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, visoka razina sigurnosti u vezi virusa i bakterija. Sve je usklađeno s veterinarskim i javno zdravstvenim standardima, tako da je sada u vrijeme koronakrize u postupku proizvodnje u PPK-u promijenjeno vrlo malo toga.

„No, malo smo pooštrili kontrolu na ulasku. Mjeri se radnicima temperatura, upozori djelatnike da u slučaju ikakvih zdravstvenih poremećaja njih ili njihove obitelji i prijatelja da se isključe iz proizvodnog procesa, pojačali smo distancu među radnicima, odvojili smjenski rad tako da je razmak između smjena jedan sat, te postrožili odlazak u sanitarne čvorove i pojačali samu sanitaciju“, rekao je Miljak.

U poslovanju u ožujku i travnju PPK nije zabilježio pad proizvodnje, prvo zbog povećanja zalihe u domaćinstvima, pa je uslijedio Uskrs, kada tradicionalno mesna industrija proizvodi puno, no sada se u zadnjih desetak dana osjeti pad. Pad se očekuje i ako bude dolazak turista prepolovljen.

U opskrbi sirovinama PPK nema poteškoće

Što se dostave sirovina tiče jedno je vrijeme bilo poteškoća, ali je ipak tekla dostava, no prijetilo je zatvaranje granica pa je Miljak rekao da se tu vidjela nesamodostatnost Hrvatske u proizvodnji sirovina, no i dodao da sada više u opskrbi sirovinama PPK nema poteškoće.

PPK ima 560 zaposlenika, otpuštanja nije bilo niti će ih u dogledno vrijeme biti, ali se ne zna što će donijeti iduća zima. Izvozni poslovi nose oko 10 posto proizvodnje, sve što je bilo ugovoreno i dalje je na snazi i nema poremećaja, ustvrdio je.

Očekuju, kazao je, pad samo u djelu turističke sezone i to stranih gostiju i stranih konzumenata.

„PPK u sklopu svog kriznog stožera iz dana u dan prati situaciju sa zaposlenicima i do sada nije bilo ni jednog oboljelog radnika i nadam se da će tako i ostati“, zaključio je Miljak.

