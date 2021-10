Njemačka kancelarka na odlasku Angela Merkel rekla je da je “veoma zabrinuta” rastom broja zaraženih koronavirusom i hospitalizacija, pa je pozvala ljude da ne budu nemarni u pandemiji.

- To bi nas trebalo sve brinuti - rekla je Merkel za novine Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Njemačka nije učinila cjepivo obaveznim ni za koju skupinu, što je stav koji Merkel i dalje dijeli.

- No činjenica da, primjerice, 2 ili 3 milijuna Nijemaca starijih od 60 i dalje nije cijepljena me žalosti, jer bi to bila promjena za njih osobno, ali i za cijelo društvo - kazala je kancelarka na odlasku.

Njemačka je u petak imala gotovo 24 tisuće novih slučajeva zaraze, a umrlo je 114 ljudi. Prema podacima Reutersa, cijepljeno je oko 67,2 posto populacije.

Upitana da se osvrne na restrikcije koja je Njemačka uvodila tijekom pandemije, Merkel je rekla da je dužnost države da zaštiti zdravlje što većeg broja ljudi i da spriječi da se bolnice prepune.

- Naravno, ima puno prostora za raspravu o ovoj ili onoj mjeri - rekla je.

Odgovarajući na kritike da kao osoba bez djece nije shvatila teret koji su najmlađi podnijeli u pandemiji, Merkel je rekla kako je „to bilo posebno teško za djecu i mlade”.

- Bila sam svjesna toga cijelo vrijeme. Puno smo tražili od njih - zaključila je.

Merkel je doputovala u subotu u Rim gdje posljednji put sudjeluje na samitu G20.