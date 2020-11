Njemačka kancelarka vrlo zabrinuta pandemijom u Berlinu

<p>Situacija s pandemijom koronavirusa u Njemačkoj još je uvijek vrlo ozbiljna iako novi slučajevi zaraze ne rastu velikom brzinom, kazala je u utorak njemačka kancelarka Angela Merkel.</p><p>Ona je to izjavila nakon što je na sastanku s premijerima saveznih država u ponedjeljak odluka o daljnjem pooštravanju mjera odgođena za 25. studenoga. </p><p>Merkel je kazala da bi više voljela da je na jučerašnjem sastanku savezne vlade s pokrajinskim čelnicima postignuta suglasnost oko strožih mjera, istaknuvši da je vrlo zabrinuta nekontroliranim širenjem virusa na nekim mjestima u zemlji, uključujući Berlin.</p><p>"Broj novih zaraza više ne raste eksponencijalno, ali je i dalje vrlo visok. Stoga moramo reducirati kontakte, reducirati kontakte, reducirati kontakte", ponovila je više puta kancelarka na poslovnom skupu koji je organizirao dnevnik Seuddeutsche Zeitung. </p><p>Prema podacima Instituta Robert Koch, Njemačka u utorak ima 14.419 novih slučajeva zaraze na dnevnoj razini, dok je umrlo još 267 pacijenata povezanih s covidom-19.</p><p>Broj dnevnih zaraza je manji nego prošlog tjedna, no porastao je broj umrlih.</p><p>Po riječima njemačke kancelarke, oko 30-40 posto stanovništva Njemačke spada u rizičnu skupinu, uključujući starije i one sa slabijim zdravljem.</p><p>"Staviti epidemiju pod kontrolu najbolja je solucija i za gospodarstvo", kazala je Merkel.</p><p>Njemačka je 2. studenoga uvela ograničeno zatvaranje kako bi obuzdala drugi val epidemije koronavirusa. Zatvoreni su barovi i restorani, no škole i trgovine ostale su otvorene. </p><p>Merkel je predložila dodatne mjere koje uključuju obvezno nošenje maski u školama i smanjivanje veličine razreda, pozvavši građane i školarce da ograniče kontakte na jedno domaćinstvo ili prijatelja.</p><p>Kancelarka je ponovila da sedmodnevna incidencija mora pasti ispod 50 na 100.000 stanovnika prije nego li se razmotri odluka o ublažavanju mjera. Njemačka trenutno ima 141 slučaj na 100.000 stanovnika, po posljednjim podacima Instituta. </p><p>Susret njemačke savezne vlade i saveznih zemalja završen je u ponedjeljak bez konkretnih odredbi o novim mjerama u borbi protiv koronavirusa ali su sudionici apelirali na građane da društvene kontakte smanje na najmanju moguću mjeru.</p>