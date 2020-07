'Njemačka Maddie' sakrivena u podrumu kod Hannovera? 'Ja se bojim, spavam li na kostima?!'

Sumnjaju da je u podrumu sakrio ostatke "njemačke Maddie", odnosno Inge Gehricke koja je imala tek pet godina kada je nestala 2015. godine u Braunschweigu, mjestu gdje trenutno policija traži ostatke male Maddie

<p>Nakon što je policija provela dva dana pretražujući zemljište blizu Hannovera u potrazi za tijelom <strong>Madeleine McCann</strong>, djevojčice nestale prije 13 godina, pronašli su samo podrum u kojem je <strong>Christian Bruckner </strong>navodno živio 2010. godine. </p><p>Kako javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/madeleine-mccann-suspects-neighbours-fear-22445692" target="_blank">Mirror</a>, njemačke lokalne vlasti žele pretražiti još jedno zemljište na kojem se također nalazi mala vrtna kućica s podrumom gdje je Bruckner živio od 2013. do 2016. godine. Sumnjaju da je u podrumu sakrio ostatke "njemačke Maddie", odnosno <strong>Inge Gehricke</strong> koja je imala tek pet godina kada je nestala 2015. godine upravo u Braunschweigu, mjestu gdje trenutno policija navodno traži ostatke Madeleine McCann. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maddie je nestala prije 13 godina </strong></p><p>Policija je Brucknera ispitala u vezi nestanka male Inge, no nikada ga nisu optužili za njenu otmicu. </p><p><strong>Sabina Sellag</strong> koja trenutno živi u kući gdje je prije živio Bruckner je u panici. Njezin prijatelj <strong>Thoma Tager</strong> rekao je za Mirror da se Sabina užasava živjeti tamo. </p><p>- Molila je policiju nekoliko puta da dođu, da dovedu i pse. Rekla mi je: "Bojim se da spavam na mrtvom tijelu" - ispričao je Tager. </p><p>- Uvjerena je da je Inga u podrumu ispod njene kuće. Taj podrum napravio je bivši stanar - rekao je drugi susjed i dodao kako je Sabina provela tjedan dana spavajući izvan kuće. Jako je čudno što je podrum tamo obzirom da ih je zabranjeno graditi u vrtovima. </p><p>Navodno ga je Bruckner gradio dva mjeseca. </p><p>- Iskopao je pod same kuće! U rukama je iz nje nosio kamenje i zemlju. Imao je zbog toga problema s vlastima - rekao je <strong>Manfred Richter</strong>. Njegov sin rekao je kako je još prije dva mjeseca zvao policiju da dođu pretražiti kuću u kojoj je nekada Bruckner živio, no da nitko nije došao. </p>