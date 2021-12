Moskva je u petak objavila niz zahtjeva Zapadu koji uključuju povlačenje NATO-ovih bataljuna iz Poljske, Estonije, Latvije i Litve.

Rusija želi i pravno obvezujuću garanciju da će NATO odustati od vojne aktivnosti na istoku Ukrajine te da Moskva dobije pravo veta na eventualno ukrajinsko članstvo u sjevernoatlantskom savezu, što je Zapad već odbacio.

- Moramo riješiti trenutne tenzije na diplomatskoj razini, ali i uspostaviti kredibilan sustav odvraćanja - rekla je Lambrecht, nova njemačka ministrica obrane iz redova socijaldemokrata (SPD) tijekom prvog posjeta njemačkim trupama u inozemstvu.

Njemački vojnici u Litvi su od ruske aneksije Krima 2014. godine.

- Raspravit ćemo o ruskim prijedlozima. No ne može Rusija biti ta koja NATO partnerima diktira njihov stav, a to je nešto što ćemo jasno dati do znanja u razgovorima koji se idući tjedan održavaju u Bruxelles - rekla je.

Zapad je Rusiji zaprijetio strogim ekonomskim sankcijama ako eskalira svoju vojnu prisutnost na granici s Ukrajinom. Moskva kaže kako samo odgovara na prijetnje svojoj sigurnosti zbog ukrajinskog gomilanja vojske i sve bližih odnosa s NATO savezom.

Litavski ministar obrane Arvidas Anusauskas optužio je Rusiju da želi stvoriti jaz između članica sjevernoatlantskog saveza te da se ne smije dopustiti da Moskva podijeli Europe u zone utjecaja.

- Moramo podržati Ukrajinu svim sredstvima - rekao je ministar, što uključuje i opremanje oružjem.