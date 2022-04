Njemačka priprema plan za isporuku teškog oružja Ukrajini, uključujući tenkove iz Slovenije

Njemačka vlada, kritizirana zbog oklijevanja da isporuči Ukrajini teško naoružanje, priprema plan koji će omogućiti Ukrajini da se opskrbi takvi oružjem iz istočne Europe, uključivo tenkovima iz Slovenije, rekli su izvori za novinsku agenciju dpa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Plan je odgovor na kritike upućene njemačkom kancelaru Olafu Scholzu, uključujući vodstvo u Kijev, Poljsku i njegove političke kolege, da se suzdržava pomoći Ukrajini snažnijim oružjem.

Premda Berlin sada šalje velike količine oružja i streljiva izravno Ukrajincima, tek treba odobriti isporuku tenkova ili ratnih zrakoplova iz Njemačke.

Novi plan za slanje oružja Kijevu uključuje Sloveniju, partnera u NATO-u, rekli su izvori.

Slovenija će poslati velik broj svojih tenkova T-72 Ukrajini, a Njemačka će Sloveniji zauzvrat dati tenkove Marder i tenkove Fox koji imaju kotače.

Ministrica obrane Christine Lambrecht potvrdila je u četvrtak da će Njemačka uvježbati ukrajinske vojnike za korištenje oklopnih haubica. No one dolaze iz Nizozemske, a ne Njemačke. "Gdje možemo osigurati obuku, to ćemo i učiniti", rekla je.

Njemačka ministrica vanjskih poslova, koja boravi u posjetu Baltiku, stala je u četvrtak u obranu njemačkog kancelara u vezi slanja teškog naoružanja Ukrajini.

"Za nas ne postoje tabui kad su u pitanju oklopna vozila i drugo oružje koje Ukrajina treba", rekla je Annalena Baerbock na konferenciji za novinare s estonskim kolegom.

Scholz je već pokrenuo još jedan plan za slanje teškog naoružanja Ukrajini ponudivši da će dati Kijevu novac da naruči oružje od njemačkih proizvođača.

>>Događanja iz Ukrajine pratite ovdje<<

No popis dostupnog oružja ne uključuje tenkove, helikoptere i teško topništvo.

Njemačka je peti svjetski izvoznik oružja, ali tradicionalno ima restriktivnu politiku kad je u pitanju slanje oružja u područja sukoba.

Najčitaniji članci