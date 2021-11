Njemački ministar zdravstva Jens Spahn i vodeći njemački epidemiolozi u petak traže hitno postroženje mjera protiv pandemija, a sve su glasniji zahtjevi za uvođenjem obveze cijepljenja, dok zemlja bilježi nove rekorde zaraze.

"Nama je hitno potrebno proširenje mjera koje će ograničiti kontakte. Što budemo dulje odugovlačili, to će drastičnije biti mjere koje budemo uvodili za koji tjedan", rekao je ministar zdravstva u tehničkoj vladi Jens Spahn.

On je, na redovitoj zajedničkoj konferenciji petkom s direktorom epidemiološkog instituta Robert Koch, izbjegavao pojam "lockdown", ali je pozvao na mjere koje bi maksimalno ograničile kontakte.

"Nije pet do dvanaest, nego pola jedan, ali alarm još očito nije dospio do nas", rekao je Spahn. On je ukazao na to da su zrakoplovi Luftwaffe već započeli s premještanjem intenzivnih pacijenata iz opterećenih dijelova zemlje poput Saske.

Wieler je također apelirao na novu vladu da se što odlučnije upusti u borbu protiv četvrtog pandemijskog vala.

"Koliko još ljudi mora umrijeti da bi se svi upustili u borbu protiv virusa", rekao je Wieler.

Bavarski premijer traži obvezno cijepljenje

Buduća njemačka vlada je donijela novi zakon o borbi protiv zaraze koji sadrži mjere poput pristupa radnom mjestu samo za cijepljene, one koji su preboljeli virus te negativno testirane. No mjere poput zatvaranja i ograničenja kretanja su sada u nadležnosti saveznih pokrajina koje ih mogu uvoditi ovisno o epidemiološkom stanju.

Bavarski premijer Markus Soeder zatražio je od buduće vlade hitne mjere u borbi protiv pandemije i to jedinstveno na području cijele zemlje. "Kad je korona u pitanju nova vlada nema 100 dana poštede. Nemamo ni 100 sati", rekao je Soeder.

"Ako ne uvedemo jedinstvene mjere na području čitave zemlje Bavarsku će preko Božića zadesiti katastrofa s ljudskim žrtvama", rekao je premijer Bavarske koja bilježi osjetno veći broj novozaraženih od ostatka zemlje s izuzetkom nekih istočnih saveznih pokrajina.

Soeder je zatražio i hitno uvođenje obveznog cijepljenja i to već od početka godine. "Samo nas obveza cijepljenja može riješiti beskrajnog ponavljanja priče o koroni", rekao je Soeder.

Institut Robert Koch objavio je u petak novi rekord broja zaraženih u 24 sata i 76.414 slučajeva novih slučajeva zaraze. Prije tjedan dana taj broj je iznosio 52.970.

Sedmodnevna incidencija sada je 438,2, dok je prije tjedan dana bila 340,7, a prije mjesec dana 113,0.

Postotak cijepljenih varira diljem zemlje. Na vrhu liste je grad Bremen s 82,5 posto stanovništva cijepljenog s obje doze, dok Saska ima najnižu stopu od 60,2 posto. Na razini zemlje postotak cijepljenih je 68,2 posto.