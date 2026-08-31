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Njemačke tvrtke ne planiraju povećati ulaganja u mjere protiv klimatskih promjena

Piše HINA,
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Njemačke tvrtke ne planiraju povećati ulaganja u mjere protiv klimatskih promjena
Foto: Ivan Alvarado
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Njemačke kompanije planiraju zadržati ulaganja u mjere protiv klimatskih promjena na razini od oko 10 posto svojih troškova, unatoč potrebama za jačim angažmanom u ublažavanju tih posljedica.

Njemačke kompanije ne planiraju znatnije povećati ulaganja u mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u nadolazećim godinama, na koje sada otpada otprilike 10 posto njihovih troškova, pokazalo je istraživanje njemačkog ekonomskog instituta Ifo. U mjere za ublažavanje klimatskih promjena lani je u prosjeku odlazilo 9,3 posto ukupnih rashoda kompanija, objavio je institut. Taj bi udio ove godine trebao blago porasti, na 10,6 posto, a potom se u 2027. neznatno smanjiti, na 10,5 posto, pokazalo je istraživanje provedeno u svibnju.

"Kompanije ne planiraju znatnije povećati ulaganja, premda bi upravo sada trebale snažnije ulagati u smanjenje emisija i ublažavanje klimatskih promjena kako bi se ostvarili ciljevi Pariškog sporazuma i njemačke vlade", rekao je istraživač instituta Ifo Gerome Wolf.

Pariškim sporazumom iz 2015. države su se obvezale ograničiti rast globalne temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

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Planovi ulaganja razlikuju se ovisno o sektoru. Najveći udio rashoda za klimatske mjere u 2026. godini predviđen je u uslužnim djelatnostima, 12,2 posto. Slijede građevinarstvo s 10,5 posto, prerađivačka industrija s 8,8 posto te trgovina s 8,5 posto.

Građevinarstvo je ujedno jedini sektor koji planira povećati taj udio i u 2027. godini, na 11,2 posto.

U institutu Ifo navode da iz istraživanja nije moguće jasno zaključiti zašto tvrtke ne planiraju snažnije ulagati u borbu protiv klimatskih promjena.

"Moguće je da su kompanije zbog slabije konkurentnosti na izvoznim tržištima i povećanih geopolitičkih rizika jednostavno preusmjerile svoje prioritete", zaključio je Wolf.

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