Njemačke tvrtke ne planiraju povećati ulaganja u mjere protiv klimatskih promjena

Njemačke kompanije ne planiraju znatnije povećati ulaganja u mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u nadolazećim godinama, na koje sada otpada otprilike 10 posto njihovih troškova, pokazalo je istraživanje njemačkog ekonomskog instituta Ifo. U mjere za ublažavanje klimatskih promjena lani je u prosjeku odlazilo 9,3 posto ukupnih rashoda kompanija, objavio je institut. Taj bi udio ove godine trebao blago porasti, na 10,6 posto, a potom se u 2027. neznatno smanjiti, na 10,5 posto, pokazalo je istraživanje provedeno u svibnju.

"Kompanije ne planiraju znatnije povećati ulaganja, premda bi upravo sada trebale snažnije ulagati u smanjenje emisija i ublažavanje klimatskih promjena kako bi se ostvarili ciljevi Pariškog sporazuma i njemačke vlade", rekao je istraživač instituta Ifo Gerome Wolf.

Pariškim sporazumom iz 2015. države su se obvezale ograničiti rast globalne temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

Planovi ulaganja razlikuju se ovisno o sektoru. Najveći udio rashoda za klimatske mjere u 2026. godini predviđen je u uslužnim djelatnostima, 12,2 posto. Slijede građevinarstvo s 10,5 posto, prerađivačka industrija s 8,8 posto te trgovina s 8,5 posto.

Građevinarstvo je ujedno jedini sektor koji planira povećati taj udio i u 2027. godini, na 11,2 posto.

U institutu Ifo navode da iz istraživanja nije moguće jasno zaključiti zašto tvrtke ne planiraju snažnije ulagati u borbu protiv klimatskih promjena.

"Moguće je da su kompanije zbog slabije konkurentnosti na izvoznim tržištima i povećanih geopolitičkih rizika jednostavno preusmjerile svoje prioritete", zaključio je Wolf.