MORH: Replika rimskog broda spašena i vraćena u Njemačku

Replika antičkog rimskog broda Danuvina Alacris u petak je sigurno dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave, kojom je, zahvaljujući angažmanu Hrvatske vojske, spašena od daljnjega propadanja, priopćilo je u subotu Ministarstvo obrane Republike Hrvatska (MORH).

MORH napominje kako je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja i propadanja.

Hrvatska vojska pružila je potporu Sveučilištu Erlangen-Nürnberg iz Savezne Republike Njemačke te svojim inženjerijskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda.

Osijek: Ministar Ivan Anušić na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U akciji je bilo angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske – 12 pripadnika Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade i šest pripadnika Inženjerijske pukovnije. Pripadnici Hrvatske vojske izradili su posebne klizne "skije“ koje su omogućile pomicanje broda prema vodi, a Inženjerijska pukovnija dopremila je remorker u Satniju riječnih brodova u Osijeku kako bi se brod nakon porinuća mogao vući. Spašavanje je, ističe MORH, bilo posebno zahtjevno i zbog stanja same konstrukcije broda.

Osijek: Ministar Ivan Anušić na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Riječ je o poroznoj drvenoj konstrukciji koja se nakon spuštanja u vodu ispunila vodom, zbog čega je brod dodatno otežao i prijetila mu je opasnost od potonuća, dodaje. Kako bi se omogućilo njegovo sigurno izvlačenje i spriječilo potonuće, iz broda je bilo potrebno kontinuirano uklanjati velike količine vode, napominje MORH i dodaje kako su u tom dijelu akcije sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Osijek, koji su pomogli u ispumpavanju vode iz broda.

Nakon porinuća u Dravu brod je dopremljen do Luke tranzit u Nemetinu, gdje je uz pomoć dizalice ukrcan na transportno vozilo. Njemačka strana pritom je osigurala potrebnu opremu za izvlačenje i transport te organizirala njegov povratak u Njemačku.

Osijek: Ministar Ivan Anušić na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Replika rimskog riječnog broda Danuvina Alacris duga je 18 metara i izrađena je prema uzoru na arheološki pronađeni primjerak iz Njemačke. Brod je dio europskog projekta posvećenog životu i svakodnevici u doba Rimskog Carstva.

MORH ističe kako je ova aktivnost još jedan primjer kvalitetne suradnje i partnerstva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, kao i potvrda sposobnosti Hrvatske vojske da svojim znanjem, opremom i inženjerijskim kapacitetima pruži učinkovitu potporu civilnim institucijama i partnerima u zahtjevnim situacijama.