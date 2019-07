Njemački brod spasio 65 ljudi iz čamca i plovi prema Italiji

Članovi posade broda njemačke humanitarne organizacije rekli su u petak da su spasili 65 ljudi iz gumenog čamca pored libijske obale, izazvavši zabrinutost zbog obnovljenog spora u Europi glede prelaska ilegalnih migranata preko Sredozemnog mora.

Sea-Eye, sa sjedištem u Regensburgu u Bavarskoj, objavio je da je brod Alan Kurdi registriran u Njemačkoj preuzeo 65 ljudi u međunarodnim vodama, te da se uputio prema talijanskom otoku Lampedusi, ignorirajući zabranu talijanskih vlasti.

We are waiting in int. waters off the island of Lampedusa. The Guardia di Finanza came by in person to deliver Salvini’s decree:

The port is closed.



In Germany, however, more than 70 cities are willing to welcome the rescued persons.

We urgently need a safe port. #AlanKurdi pic.twitter.com/VlSBYSCW6x — sea-eye (@seaeyeorg) July 6, 2019

- Nismo zastrašeni prijetnjama (talijanskog ministra unutarnjih poslova Mattea Salvinija), već smo se uputili prema najbližoj sigurnoj luci, objavio je Sea-Eye, dodajući da je o spašavanju migranata obavijestio vlasti u Libiji, Italiji, Malti i Njemačkoj.

Glasnogovornik vlade u Berlinu rekao je da za sad nema zahtjeva da preuzimanje migranata, dok je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao da se mora pronaći sigurna luka te da se vode razgovori o tome kako ih rasporediti među državama članicama EU.

Napominjući da je prošle godine Njemačka primila 227 ljudi spašenih iz mora, glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova rekao je: 'To je zadaća Europe te zbog toga mora biti nekoliko zemalja koje se moraju u duhu solidarnosti u preuzimanje tih migranata'.

With 65 rescued persons on board we are now on our way to Lampedusa.



We are not intimidated by a Minister of Interior but instead head towards the nearest port of safety.



The law of the sea applies, even when some government representatives refuse to believe that.#AlanKurdi pic.twitter.com/blVAtWeVnJ — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Sea-Eye je kasnije preko Twittera objavio da tzv. libijska obalna straža savjetovala da Alan Kurdi i njegova posada pristanu u Libiji dodajući screenshot tog maila.

Nevladina organizacija odgovorila je da je zakonski obvezna po međunarodnim konvencijama spašene ljude dovesti na 'sigurno mjesto'.

- Dovoljno je dokumentirano da su migranti u Libiji izloženi krijumčarenju ljudima, torturi, prisilnom radu, seksualnom iskorištavanju i zatočenju u izbjegličkim logorima, koji su i mete napada projektilima, napisala je skupina u obrazloženju razloga zbog kojega su ponudu odbili.

The so-called Libyan Coast Guard assigned us a Libyan port for the 65 persons on board. We have rejected this instruction.



The EU-funded Coast Guard requests us to violate int. law. We will not return the rescued persons to Libyan torture camps. #AlanKurdi pic.twitter.com/npVF2fbOYo — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Sea-Eye zadnji je NGO koji je zaglavio u kontroverzama zbog spašavanja migranata na moru. Sea-Watch, druga njemačka organizacija, dovezla je 40 ljudi u luku Lampedusu u Italiji u subotu protiv volje Rima.

The Sea-Watch 3 proveo je više od dva tjedna na moru prije no što je njegova kapetanica Carola Rackete protiv talijanskih naredbi uplovila s brodom. Policija je Rackete potom uhitila no kasnije pustila. Sad je čeka pravosudna bitka u Italiji. U utorak će se pojaviti na sudu kako bi odgovorila na optužbe za pomaganje u ilegalnoj imigraciji.

Njezin odvjetnik rekao je da su pripremili žalbu te je optužio talijanskog ministra unutarnjih poslova Salvinija rekavši da je jedan od onih 'koji su izazvali valove mržnje'. Salvini je pozvao da se Rackete deportira. Na svojoj je Facebook stranici Salvini napisao da je ona 'bogata i razmažena njemačka komunistica'. Ciljajući na Salvinija, Rackete je rekla da je iznenađena 'kakav je to čovjek postao', a njegovo ponašanje nazvala je 'neprimjerenim'.

Još jedan spasilački brod, pod imenom Alex, koji djeluje u sklopu talijanske organizacije Mediterranea, trenutno čeka dopuštenje da uđe u luku s više od 50 spašenih migranata na palubi. Salvini inzistira na tome da im se ne dopusti ulazak u Italiju.

Malta je rekla da je spremna preuzeti te ljude, ali samo ako se Italija složi s time da preuzme 55 migranata koji su trenutno na Malti.