Njemački list: Hrvatska je novo žarište korone, a Srbija najgore

Kao prekretnica se navodi širenje zaraze u samostanu u Đakovu, no napominje se da su žarišta koronavirusa u zemlji pretežito u Zagrebu i na istoku Hrvatske, a ne na Jadranskoj obali

<p>Njemački list <a href="https://www.morgenpost.de/vermischtes/article229469440/Corona-Zahlen-Hotspots-steigen-Kroatien-Serbien-Balkan-Krise.html" target="_blank">Berliner Morgenpost</a> objavio je veliki članak o zemljama koje su postale žarišta korona virusa, a Balkan, odnosno Hrvatsku i Srbiju, vide kao najnoviji problem. Navode kako na to upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija. </p><p>Kao najveće novo žarište u Europi su istaknuli Srbiju, a navode da su tome doprinijeli "političari koji su dopustili masovna okupljanja". </p><p>Prozivaju predsjednika Aleksandra Vučića čija je politika u borbi protiv korona virusa dovela do nereda u glavnom gradu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Beogradu </strong></p><p>Kada je u pitanju Hrvatska, list navodi da se broj zaraženih rapidno raste od 25. lipnja, a da se prije toga smatralo da je epidemija suzbijena. </p><p>Kao prekretnica se navodi širenje zaraze u samostanu u Đakovu, no napominje se da su žarišta korona virusa u zemlji pretežito u Zagrebu i na istoku Hrvatske, a ne na Jadranskoj obali.</p><p>- Regije za ljetovanje poput Istre i Dalmacije su manje pogođene - navodi njemački list.</p>