Njemački ministar nadobudno veli: Međunarodno pravo se primjenjuje na sve. I na SAD

Načela međunarodnog prava primjenjuju se na sve, uključujući Sjedinjene Države, rekao je u nedjelju njemački ministar financija i vicekancelar Lars Klingbeil, referirajući se na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti Grenland.

"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odluče o budućnosti Grenlanda. Teritorijalni suverenitet i integritet moraju se poštovati", rekao je Klingbeil prije odlaska u Washington na sastanak ministara financija iz skupine sedam razvijenih gospodarstava.

Američko vojno preuzimanje arktičkog otoka bogatog mineralima od Danske, dugogodišnjeg saveznika, izazvalo bi šok u NATO-u i produbilo jaz između Trumpa i europskih čelnika.

"Zajedno povećavamo sigurnost na Arktiku kao saveznici u NATO-u, a ne jedni protiv drugih", rekao je Klingbeil.

Pristup ključnim mineralima bit će u fokusu G7

Sastanak G7 u ponedjeljak usredotočit će se na pristup ključnim mineralima, jer zapadne zemlje nastoje smanjiti ovisnost o Kini s obzirom na poteze Pekinga da uvede stroge kontrole izvoza rijetkih minerala.

Klingbeil je rekao da Njemačka ima snažan interes za proširenje međunarodne suradnje u ovom području kako bi se ojačala sigurnost opskrbe, smanjile ovisnosti i osigurali pouzdani okvirni uvjeti gospodarstva.

"Zato je važno da se konzultiramo s našim međunarodnim partnerima i - gdje god je to moguće - djelujemo zajedno", rekao je.

Kina dominira lancem opskrbe ključnim mineralima, rafinirajući između 47 % i 87% bakra, litija, kobalta, grafita i rijetkih minerala, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.