Njemački umjetnik Bolz uništio je mnoga svoja djela i tražio je da ostatak spale kad umre

Među najzvučnijim imenima izložbe "Od boemstva do vječnosti" su Edgar Degas, Amedeo Modigliani i Henri Matisse, ali tu su i djela mnogih drugih autora čije su umjetnine prvi put stigle u Hrvatsku. Stotinjak umjetničkih djela došlo je iz galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru, a dio su kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA). U organizaciji 24sata i partnera u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori izložba je otvorena je do 30. lipnja.

Bolzov trijumfalni uspon prekinuo je Prvi svjetski rat | Foto: Profimedia

Jedan od onih koji su dugo intrigirali javnost njemački je umjetnik Hanns Bolz (1885. - 1918.), koji je došao u Pariz 1908. godine. Stanovao je na broju 49 u Ulici Gabriel na Montmartreu, u istoj kući u kojoj je Pablo Picasso unajmio svoj prvi studio 1900. U München se vratio 1911. i radio je kao ilustrator za časopis Comet. U Parizu su na Bolza utjecali fovizam, kubofuturizam i ekspresionizam, pravci koji su dominirali u umjetnosti toga doba. Svoje najbolje portrete naslikao je koristeći se bogatom fovističkom paletom boja. Neki od njih, poput portreta žene s plavim šeširom, imaju elemente karikature. Na njemu je vjerojatno naslikana njemačka pjesnikinja i izvođačica u kabaretu Emmy Hennings (1885. – 1948.), koja je 1916. osnovala Dadaistički kabaret Voltaire sa svojim drugim mužem, Hugom Ballom. Bolz je Hennings upoznao u Münchenu, gdje je bila izvođačica u kabaretu Simplizissimus.

Umjetnikov trijumfalni uspon, koji je obuhvaćao izložbe na legendarnom prvom njemačkom Jesenskom salonu u Berlinu i Armory Showu u New Yorku, izložbi koja je označila početak razvoja moderne umjetnosti u SAD-u, prekinuo je Prvi svjetski rat. Bolz je 1914. godine na ratištu otrovan plinom, što je dovelo do djelomične sljepoće. Uništio je znatan broj svojih djela i zatražio da se ostatak uništi nakon njegove smrti. Od tada se fokusirao na kiparstvo, čija je taktilna dimenzija donekle kompenzirala njegov gubitak vida. Umro je od posljedica trovanja plinom 1918. godine.

Ulje na platnu ‘Žena sa šeširom’, 1911. - 1913.

Trgovac umjetninama Alfred Flechtheim, kojeg je Bolz upoznao u Parizu i bio mu zastupnik do kraja njegove kratke karijere, 1922. godine organizirao je veliku retrospektivu u Düsseldorfu i Berlinu, a na njoj su predstavljena Bolzova djela koja je Flechtheim sačuvao protiv umjetnikove volje.

Tijekom nacističke kampanje protiv "izopačene umjetnosti“ nekoliko njegovih djela izuzeli su iz javnih umjetničkih zbirki 1937. godine. Iako je Bolz tražio da njegova djela unište kad umre, većina je sačuvana i katalogizirana, najvećim dijelom zahvaljujući njemačkom trgovcu umjetninama Alfredu Flechtheimu (1878. – 1937.). I poslije smrti povremeno su nalazili neka njegova djela.

Portret misteriozne „dame sa šeširom“, koju je umjetnik naslikao nekoliko puta, a koji vjerojatno predstavlja neponovljivu Emmy Hennings, možete vidjeti na izložbi u Zagrebu.

