Zbog oduzimanja troje malodobne djece obitelji iz Njemačke, koja stanuje u Splitu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavilo je izvanredni nadzor nad Centrom za socijalnu skrb u Splitu. Riječ je o obitelji, takozvanim digitalnim nomadima, koji su se nastanili prvo u Šibeniku, a potom u Splitu. Centar su na postupanje u obitelj pozvali iz KBC-a Split gdje je majka stigla nakon poroda kod kuće. Ona je krivo izračunala termin poroda jer u početku nije imala sigurnih pokazatelja trudnoće. Tako je mislila da treba roditi u siječnju, ali termin joj je zapravo bio u studenom.

Nije imala ginekologa u Splitu jer nije našla nekoga tko priča njemački jezik, a kako su joj prethodne dvije trudnoće prošle u redu smatrala je da nije hitno. Zbog toga pri dolasku u bolnicu nije imala nikakvu medicinsku dokumentaciju vezanu za tijek trudnoće, a zbog nepoznavanja hrvatskog nije razumjela što je liječnici pitaju.

- Dva dana njezini su papiri, europsko osiguranje i knjižica stajali na pultu u bolnici, a ona se vodila kao bezimena rodilja – kaže nam prijateljica obitelji, Zrinka Udiljak.

Iz bolnice su zbog svega reagirali pozivanjem Centra, a zbog nenadanog poroda, u trenutku dolaska socijalnih radnika u njihov dom nije bio spreman ni krevetić za novorođenče. Također, djelatnici su zaključili da su higijenski uvjeti u njihovom stanu nedovoljno dobri, a također ih je zasmetalo jer otac nije znao gdje živi dadilja koja je u trenutku njihova dolaska, čuvala jedno dijete. O dadilji je naime, majka vodila računa, no nju nitko ništa nije pitao.

Djeca u dobi od četiri i dvije godine, kao i beba stara dva dana, 16. studenog odvedena su u Dječji dom Maestral. Nakon 15 dana vraćeni su obitelji nakon što su uvjeti u njihovom domu, prema mišljenju Centra, bili zadovoljavajući.

- To je uredna, normalna obitelj koja živi u stanu od 250 'kvadrata'. Žena je rodila kod kuće, otac je jadan pokušavao to srediti koliko je mogao. Djeca su mogla biti puštena kući i nakon tri dana jer je već tada nadzor pokazao da je sve kako treba. Ali nisu. Pustili su ih iz Doma tek kad je reagirao ministar, da nije on reagirao na objave u medijima, tko zna kada bi ih pustili doma. Otac je došao po djecu u Dom, nisu mu dali nikakve papire niti rješenje – kaže nam Zrinka.



Iako je u cijelom slučaju bilo niz propusta poput nepozivanja prevoditelja prilikom izlaska socijalnih radnika na teren, kao i činjenice da Centar za socijalnu skrb nije izvijestio nadležni sud o izdvajanju djece, ravnatelj Ante Bjažević čvrsto stoji iza postupanja svojih djelatnika. Naime, iz Splita su o svemu izvijestili Centar za socijalnu skrb u Šibeniku jer po zakonu, navodi nam Bjažević, ova obitelj je njihova nadležnost jer tamo imaju posljednje poznato prijavljeno prebivalište. No, iz šibenskog Centra su im odgovorili su tek 30. studenog.

- Na izvješće nadležnih imamo pravo odgovoriti u roku od 30 dana i tek tada mogu govoriti o cijelom slučaju. Mi ćemo se protiviti nalazu nadzora. Po svim zakonima, Centar u Šibeniku je u ovom slučaju trebao intervenirati. Naši djelatnici su iskusni socijalni radnici koji na licu mjesta određuju koju mjeru. Ova mjera apsolutno, ali apsolutno nije donešena bez razloga. Nekoliko puta smo kasnije išli u nadzor te obitelji i sve je bilo u redu – kaže nam ravnatelj Centra za socijalnu skrb u Splitu.

Odvjetnik obitelji iz Njemačke Teo Tomić zgrožen je ponašanjem socijalnih radnika.

- Roditelji će nakon blagdana odlučiti hoće li pokrenuti neke pravne korake – kaže nam odvjetnik Tomić.