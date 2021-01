Izbori najmoćnijih žena na svijetu, liste od kojih je moćni Forbes napravio svoj core business, više neće biti zamislive bez imena Kamale Harris (56). Jučer su tu prije nje bile Angela Merkel, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen i Melinda Gates, ali sutra će sve one gledati u leđa prvoj ženi, prvoj Afroamerikanki i prvoj osobi azijskog podrijetla koja će biti američka potpredsjednica.

Odavno je jasno da njezin izbor nije samo stvar političke računice, Bidenovih kompromisa s različitim strujama unutar Demokratske stranke ili podilaženja afroameričkom korpusu njegova glasačkog tijela. Ona će sasvim sigurno biti ključna u donošenju najvažnijih političkih odluka, to je ovih dana javno izjavila i njezina desna ruka glasnogovornica Symone Sanders, Biden ionako često okreće glavu prema njoj tražeći u očima ove žene potvrdu za svoju misao ili stav, pa nije čudno da je već, kako piše reporterka Associated Pressa Alexandra Jaffe, zovu „last voice in the room“. Ili, po naški, njezina će biti zadnja.

Posebnu će ulogu Kamala Harris imati i kao predsjednica Senata (to je dužnost koju obnaša potpredsjednik SAD-a). Svaka stranka sada ima po 50 zastupnika. Predsjednik Senata inače nema pravo glasa. Osim u slučaju neodlučenog odnosa između republikanaca i demokrata.

Američki mediji proteklih su tjedana često pisali o odrastanju Kamale Harris uz majku koja joj je bila snažan životni uzor. Zvala se je Shyamala Gopalan, na kalifornijsko sveučilište Berkeley stigla je šezdesetih iz tamilske obitelji s juga Indije kako bi studirala nutricionizam, a na fakultetu je upoznala i Jamajčanina Donalda Harrisa, koji je studirao ekonomiju. Dvoje ljudi se zaljubilo, ona je prkosila već dogovorenom braku na koji su računali njeni roditelji, zajedno su bili u prvim redovima brojnih demonstracija protiv vijetnamskog rata, na protestima za građanske slobode, bježali su pred snažnim vodenim topovima američke policije, sukobljavali se s rasistički nastrojenom motociklističkom bandom Hells Angelsima, bježali od nasilnika s kćerkom u kolicima…

Bila je to Kamala, buduća senatorica i buduća američka potpredsjednica, a tri godine kasnije 1967. rodit će se i njezina sestra Maya, danas odvjetnica i spisateljica, koja je bila angažirana i kao savjetnica u predsjedničkoj kampanji Hillary Clinton.

Roditelji su se rastali kada je Kamali bilo sedam godina, a ona je od tada sa sestrom Mayom rasla uz majku, najprije u kanadskom Montrealu, gdje je majka sudjelovala u znanstvenom projektu istraživanja raka dojke, a kasnije se obitelj vratila u Oakland u Kaliforniji. Joe Gray vodio je laboratorij u kojem je radila Kamalina majka Gopalan Harris i dobro je se sjeća:

- Imala je samo 155 centimetara, ali kad bi ta sićušna žena ušla u prostoriju, svojom je snažnom pojavom sve zasjenila. Kamala me neobično podsjeća na nju…Osjećam da je to isti nepokolebljivi duh, jednako su izravne, jednako izražen osjećaj za socijalnu pravdu…

No njezina majka jasno joj je pokazivala kako se snažno i čvrsto žena može boriti protiv najgorih oblika mržnje, isključivanja, netolerancije. O utjecaju što ih je majka, koja je preminula 2009. godine, imala na Kamalu govori i tweet kojeg je, nakon što joj je sestra nominirana da bude kandidatkinja demokratske stranke za potpredsjednicu SAD-a, podijelila Maya Harris: - Ne možete znati tko je Kamala Harris ako ne znate je bila njezina majka. Silno nam nedostaje, ali znam da se i ona sada raduje s našim precima na nebu.

„Majka nas je formirala kao snažne žene“, piše Kamala Harris u autobiografiji "The Truths We Hold". Govorila bi nam: „Nemojte samo sjediti i žaliti se. Učinite nešto!"

Kamala Harris je studirala politologiju i ekonomiju na Sveučilištu Howard u Washingtonu, pa pravo u San Franciscu. U državnom se odvjetništvu zaposlila 1990. a već 2003. je postala prva žena na dužnosti okružnog tužitelja u San Franciscu. Sedam godina kasnije je postala državna odvjetnica u Los Angelesu. Bila je prva Afroamerikanka i prva žena na toj funkciji u Kaliforniji

Kamala Harris je žestoka protivnica smrtne kazne, no znala je javno iznositi i stajališta koja su izazivala kontroverze unutar Demokratske stranke. Tako je podržala i kontroverzni zakon koji neopravdano izostajanje djece iz škole smatra prekršajem a roditelje zbog toga izlaže kaznama i zatvoru. Jasno da to nije bilo po volji lijevih i liberalnih članova Demokratske stranke. No, kad se kandidirala za Senat prije pet godina, imala je veliku podršku u stranci. Uz nju je čvrsto bio Barack Obama i njegov tadašnji zamjenik Joe Biden, a njihova bezrezervna podrška i povjerenje, samo u nekim drugim ulogama, očiti su i danas. Štoviše, Joe Biden joj nije zamjerio kad ga je u borbi za predsjedničku nominaciju žestoko napadala da se nikad nije dovoljno distancirao od nekadašnjih kolega iz Senata, koji su svojevremeno podržavali rasnu segregaciju u SAD-u (bilo je tu, doduše, i malo političkog licemjerja, jer se s lijevoga krila Demokratske stranke i njoj prigovaralo da je kao glavna državna odvjetnica Kalifornije u borbi protiv zločina znala biti odveć brutalna i nepravedna, a prigovorili su joj i da je istrage slučajeva u kojima su od policijskih metaka stradavali crnci brzo pakirala u ladice i stavljala ad acta).

Svejedno, čini se da Amerikance danas više od priče o aktivizmu njene hrabre majke zaokuplja ljubavni život Kamale Harris. Ona i njezin suprug Douglas Emhoff već su se prometnuli u viđeniji celebrity par na javnoj sceni, pa neće biti čudno ako se priprema i kakva jeftina filmska produkcija o njihovoj romansi.

Kamala Harris se za Douglasa Emhoffa, odvjetnika koji je veći dio karijere vezna uz stranke iz showbiza, naročito glazbene i filmske industrije, udala 2014. On ima dvoje djece iz prethodnog braka i oboje Kamalu u šali zovu- Mamala…

Kamalu Harris, tada već slavnu državnu odvjetnicu u LA-u, pred Douglasom Emhoffom u nekom je nevezanom razgovoru spomenula njihova zajednička prijateljica i konzultantinca Chrisette Hudlin. Emhoff je odmah odreagirao: Uf, ona mi je baš hot, izgovorio je odvjetnik.

- Prenijela sam to Kamali i dala joj njegov broj: Sladak je, mislim da će ti se svidjeti, nazovi ga i ne guglaj ga….- priznala je kasnije Chrisette Hudlin, supruga Reginalda Hudlina, holivudskog producenta zaslužnog za Tarantinov epski vesterne Odbjegli Django.

Nije baš posve jasno tko je prvi nazvao (nedavno je Kamala Harris u emisiji Sunday Morning na CBS-u javno priznala da je Emhoffa, naravno, odmah proguglala), ali je Emhoff na Kamalinoj telefonskoj sekretarici ostavio poruku za koju je, kako će kasnije priznati, smatrao da zvuči tako jadno i prozirno, da je bio ujvjeren da mu poziv neće biti uzvraćen. No, počeli su razmjenjivati poruke, javio joj se i s jedne košarkaške utakmice, ona je uzvratila: Go Lakers! Premda je navijala za Warriorse…

Kad su se napokon našli, Emhoff je, reći će kasnije, osjetio da je to ljubav na prvi pogled. Jutro poslije poslao joj je mail s listom datuma na koje je slobodan u sljedećih par mjeseci. U memoarima je Kamala Harris napisala da je u tom mailu, između ostalog, stajala: „Prestar sam već za ove igrice. Doista mi se sviđaš i čini mi se da bi među nama moglo biti nešto ozbiljnije…“

Godinu dana nakon prvog zajedničkog izlaska dogovarali su se što bi mogli naručiti za pojesti, a Emhoff je iznenada izgovorio sljedeće riječi: „Želim provesti ostatak života s tobom…“

Kamela je, koncentrirano listajući ponude lokalnih restorana s dostavom, uzvratila:

„To je lijepo, dušo. Hoćemo li piletinu ili kozice na tajlandski…“

U tom je trenu Emhoff pao na koljena, usred Kamalina stana, izvadio prsten s dijamantom i rekao:

„Ne, želim da provedeš život sa mnom!“

Tak tada joj je postalo jasno što on govori. Oženili su se četiri mjeseca poslije, 22. kolovoza 2014. Vjenčanje je bilo decentno, s violončela se čula klasična glazba, pročitana je pjesma Maye Angelou , velike afroameričke književnice o čijim je djelima glas proširila Oprah Winfrey. Pjesma se zvala „Dodir anđela“ a ovo je u prijevodu Nenada Maljkovića:

Mi... nenavikli na hrabrost,

izbjeglice iz radosti...

živimo omotani oklopima samoće

sve dok ljubav

svoj uzvišeni sveti hram ne napusti

i pokaže nam se pred očima

kako bi nas za život oslobodila.

Ljubav doputuje,

a istim vlakom stignu blaženstva,

sjećanja na davne ugode,

drevne priče o boli.

I pored toga, ako smo hrabri,

ljubav nam s duše poskida lance straha.

Kao dijete od sise

odbije nas od naše nesigurnosti.

Pod vodopadom ljubavne svjetlosti

usudimo se biti hrabrima.

I odjednom vidimo

da ljubav traži sve što jesmo

i sve što ćemo ikada biti.

Ipak, samo nas ljubav može osloboditi.

Kamala Harris je nosila blijedozlatnu haljinu, Emhoff je oko vrata imao cvjetni vijenac kao što je to običaj u hinduističkoj tradiciji, a na kraju ceremonije nogom je razbio čašu na podu, što je, pak, stari židovski običaj…