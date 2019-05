'Njonjo nije bila uvreda nego je karakteritika njegove politike'

Jutro nakon verbalnog okršaja Gordana Jandrokovića (HDZ) i Nikole Grmoje (Most) o cijeloj situaciji oglasio se zastupnik Mosta koji ističe kako nije mogao ostati miran na nacionalnih interesa te kako se ne namjerava ispričati jer je govorio istinu, ali i da isprike ne očekuje. Podsjetimo, predsjednik Sabora poručio da je zastupniku "reći da ste smeće je malo", a Grmoja smatra da nije pretjerao kada je Jandrokovića oslovio s Njonjo.

- To nije uvreda nego karakteristika da je Njonjo, najbolje oslikava servilnost Jandrokovića dok je bio u ulozi ministra, a i danas, to dokazuju dokumenti Wikileaksa da je pohvaljen jer je suzbijao nastojanje Hrvata u BiH za trećim entitetom - ističe.

Upitan je li ga time željelo namjerno isprovocirati, Grmoja odgovara:

- Želio sam im namjerno reći što ih ide, a da će biti takva reakcija Gordana Jandrokovića nisam očekivao, on se do sada znao jako dobro kontrolirati. Pitali su me hoću li tražiti ispriku. Nikada ne bih tražio ispriku Gordana Jandrokovića, kad mi to kaže Jandroković ja sam ponosan. Nikad nisam cvilio ni jaukao - kazao je zastupnik Mosta.

Grmoja kaže kako on nije kriv što predsjednika Sabora boli činjenica da je na međunarodnim punktovima zatajio Hrvate u BiH, kao i da nije kriv što je Branko Bačić nosio crne tobe u aferi Fimi medija, niti što je Josip Borić bio pomoćnik ministra Božidara Kalmete dok su se bojali tunelu.

- Iza svega što sam rekao stojim, ni jednu crticu ne mislim povući, a zašto na mene ovako burno reagiraju, vrijeđaju, kreću u fizičke obračune, ja nemam oraha u džepovima i afera. Protiv mene ne mogu ništa, osim ovoga što rade. Nastavit ću se boriti za istinu i prozivati HDZ, koji konstantno radi protiv hrvatskih nacionalnih interesa - poručio je Grmoja.

Nakon verbalnog obračuna s Jandrokovićom, Grmoja tvrdi da su, kad su se ugasile kamere, na njega krenuli HDZ-ovi zastupnici Josip Đakić, Franjo Lucić, Matrin Baričević i Davor Lončar te se krenuli obračunavati s njime.

- Odgovorio sam im da su privatizacijski skakavci koji su opustošili Slavoniju više nego četnici, a sada slavonsku zemlju predaju Rusima - otkriva Grmoja.

Ne misli da je sinoćnji incident bio neprimjeren, jer, kaže, treba pogledati sve svjetske parlamente.